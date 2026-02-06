為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    買菜通路多 傳統市場關80處

    2026/02/06 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    隨社會型態以雙薪家庭為主，上班族難配合傳統菜市場採買時間，轉向超市量販購物，近年蔬果送往超市量販陳售的比例呈增加趨勢。（資料照）

    批發市場交易量 去年恐跌破5成

    農產品過去從產地到餐桌，都要先經批發市場再到傳統菜市場供民眾採買，農業部農糧署指出，我國生產的蔬菜量進批發市場交易比例自二〇二〇年的五四．五％降到二〇二四年五一．六％，估二〇二五年進批發市場比例，恐已經跌破五成，主要原因是雙薪家庭成為主流後，改到超市量販採買與消費習慣改變所致。

    菜市場客群剩婆婆媽媽等長輩

    國內超市超商量販等主要集團營收近年都破千億元，電商平台販售農產品的買氣熱烈，但走訪一趟傳統菜市場，會發現採買者以婆婆媽媽等長輩為主，依民進黨立委邱志偉辦公室提供資料顯示，二〇二五年我國公民有市場共五八二處，相比二〇一九年的六六二處，減少八十處。

    零售版圖變動也帶動農產品供應鏈變化，農糧署蔬菜及種苗組組長傅立忠說明，二〇二〇年進批發市場拍賣的蔬菜佔總量為五四．五％，前年則降到五一．六％，呈逐年下降趨勢，雖去年數據還未出爐，內部估比例可能已降到五成以下。

    傅立忠說明，因為觀察到通路近年產生變化，該署委託學者分析，目前初步認為，受農產品通路愈趨多元與消費習慣改變影響，過去產地的蔬菜到民眾的餐桌流程，通常是農民採收後送合作社場，之後再送批發市場拍賣，最後再到傳統市場。

    蔬果送往超市量販比例增加

    如今，隨社會型態以雙薪家庭為主，上班族難配合傳統菜市場採買時間，轉向超市量販購物，近年蔬果送往超市量販陳售的比例呈增加趨勢。

    傅立忠指出，超市量販通路販售的蔬果通常為契作，有產銷履歷有機友善驗證，隨食安意識抬頭，民眾更願買驗證蔬果，直接改變產地生產樣態。去年全國有機友善農產品耕作面積達二萬八六〇六公頃，相比二〇二一年一萬六九二七公頃成長六十八％，產銷履歷農產品耕作面積去年達十二萬一二四二公頃，較二〇二一年五萬七一三二公頃成長翻倍。

    農民轉往電商或開團 直接販售

    除民眾轉往超市量販購買，傅立忠指出，農民也更願意直接賣給消費者，種植小番茄、哈密瓜等農民多在電商或開團販售，打出口碑後，靠回頭客訂單就可包下產量。

    餐飲業者如自助餐業者，也改變過去到批發市場採買模式，改由農民團體直接供應，也有連鎖餐飲品牌為控管品質和供應量而改採契作；隨契作增加，農民更能預估收入並安排後續資金應用，升級生產設備。

    近10年公有、民有市場數量統計

    近5年批發市場交易量占總體蔬菜產量比例

