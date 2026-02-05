新北中和動物之家 設長照復健中心

中和動物之家設置寵物長照與復健中心，提供完善的醫療空間與照護人力。（記者賴筱桐攝）

飼養毛小孩的人越來越多，寵物長照成為重要議題。新北市農業局在中和動物之家設置長照與復健中心，針對收容所內高齡、重症、行動不便等犬貓，提供完善照護環境，陪伴毛寶貝安詳走完生命最後一程，目前硬體設施已完工。

照護高齡、重症、行動不便犬貓

農業局長諶錫輝昨天在市政會議報告指出，新北市推動動保「安全、安身、安居、安命到安心」的五安治理模式，串聯人、動物與環境，近年動物之家硬體設施陸續轉型，具備不同功能及專業特色，以提供動物妥適照護。

諶錫輝說，三芝動物之家今年將完成新北市首座北海岸野生動物救傷收容中心，規劃專業醫療空間，為小型哺乳動物規劃空中廊道，並設置兩棲爬蟲類室外水池和鳥類猛禽的收容設施，營造接近自然的復原環境，有助於野放。

此外，中和動物之家設置長照與復健中心，針對收容所內高齡、重症、行動不便或長期照護需求的犬貓，透過無障礙空間設計、自然採光與分區照護，維持動物生活品質，導入專業獸醫評估和照護流程，讓動物獲得尊嚴且穩定的照顧。

新北市長侯友宜指出，新北市落實「動保五安」施政方針，將動物保護從單一救援工作，拓展為跨局處、跨專業、跨世代的治理工程，透過公私協力、制度創新與智慧科技，提升動物照護品質與行政效率。

