新北699公里自行車路網 將盤點改善

新北市已完成一一四公里的綠色通勤路廊，鼓勵市民騎乘自行車通勤。 （交通局提供）

強化指標系統、串接路廊斷點 預計明年初完成規劃報告後施工

新北市政府交通局推動低碳運輸，打造兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，今年將推動「自行車道整體路網規劃案」，針對全市總長度六九九公里的自行車道總體檢，盤點需要改善的路廊斷點，強化指標系統，串接北北基桃地區，預計明年初完成規劃報告後啟動工程。

2024年整合河濱自行車道 串聯YouBike站

交通局簡任技正吳政諺表示，二〇二四年整合河濱公園自行車道，串聯卅三個YouBike站，打造全長一一四．二公里的綠色通勤路廊，提供一〇五六種路徑組合，有效串連北北桃生活圈，落實低碳運輸，榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎。

繪製地圖 納入淡江大橋等重大建設

吳政諺指出，今年將全面推動「新北市自行車道整體路網規劃」，從原有的綠色通勤路廊延伸，盤點全市總長度六九九公里的自行車道，包括海岸線、山區、市區道路等路徑，完善標誌、標線系統，透過工程改善斷點，串接基北北桃生活圈，也將繪製新北市自行車道地圖，納入包括淡江大橋等重大建設，提供民眾遊程建議，預計今年三月規劃案招標，明年初完成規劃報告，再結合區公所等相關單位，啟動改善工程。

交通局長鍾鳴時表示，新北市YouBike公共自行車已全面升級二．〇系統，二〇二五年三月恢復前卅分鐘免費後，使用人次大幅成長，去年底騎乘人次累計三億餘人，全市達一千五百個租賃站，遍及廿九行政區。

啟動林口至澳底91.4公里單車道改善

鍾鳴時說，配合淡江大橋預計五月通車，已啟動林口至澳底約九十一．四公里自行車道改善，串聯北海岸及東北角路網，營造安全、舒適且具景觀特色的騎乘環境。

交通局副局長朱建全表示，春節期間新北市YouBike及共享汽、機車服務皆正常營運；交通局稽查共享運具安全維護與管理情形，要求業者落實車輛保養、系統維運及保險保障。

另外，台北市及新北市政府今天下午一點半至兩點半，將於台北捷運中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為模擬狀況，實施高強度無差別攻擊危安實兵演練，強化重大災害應變能力，演習期間將發送「災防告警細胞廣播訊息」，民眾收到時無須驚慌。

新北市交通局今年將盤點全市六九九公里長的自行車道，改善斷點銜接。 （記者賴筱桐攝）

