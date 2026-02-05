北市捷運東環段CF710開工 憂瑞光路塞爆

台北市長蔣萬安（右五）昨出席捷運東環段CF710區段標工程開工典禮。 （記者張嘉明攝）

上下班尖峰道路服務水準已接近最爛等級 捷運局︰公園內設常態交維

捷運東環段「CF710」區段標昨天舉行開工動土典禮，工程將進入內湖科技園區核心，但瑞光路目前晨昏尖峰時段的道路服務水準，已達E級（接近容量車流）甚至最爛的F級（壅塞），施工讓人憂喜參半，擔心塞車加劇。台北市長蔣萬安要求做好完善配套，將交通衝擊降至最低。台北市捷運工程局第一區工程處長程道信說，施工中的交維計畫都會經道安會報審查，也選在公園內設置常態交維，盡可能避免占用道路圍設，但也坦言今年底至明年初，會影響當地交通。

今年底至明年初 將會影響當地交通

「CF710」區段標全長二．九一公里，行經敬業三路、樂群二路及內科核心瑞光路，規劃於濱江國中旁、洲子二號公園及大港墘公園各設置一座車站。蔣萬安表示，東環段完工後，從內科往北至士林僅需十一分鐘、往南到象山十四分鐘，「可以徹底解決內湖交通壅塞的問題。」他也要求施工務必做好完善配套，降低交通衝擊，也請民代、在地里長協助市府與里民溝通，希望帶給市民更便利的交通之餘，也能盡量不影響住戶的生活。

研議洲子街、瑞光路規劃「配對單行」

程道信受訪說，內科交通嚴峻，施工前會先調查交通流量及車流方向，目前正研議洲子街、瑞光路是否要像信義路、仁愛路一樣，規劃成「配對單行」，限制行駛方向，相關交維計畫會送至道安會報審查，希望不要因施工惡化交通。初期先削減人行道、公園內植栽移植等作業，不致影響車道數，預估下半年至明年初才會對交通造成影響。

程道信提到，施工時會先作連續壁，洲子二號公園「Y31」站、大港墘公園「Y32」站的連續壁會從公園裡開始做，等到做順並了解狀況後再回到公園外，三、四年後才會進行潛盾工程。

完工後內科至士林11分 到象山14分

議員李建昌表示，內湖、大直很歡迎東環段，施工期間免不了塞車，捷運局跟交通局應事先做好交維計畫，避免內科塞車雪上加霜，而且期程可能長達十二年，市府應有跨局處因應小組，隨時應變市民反映，加上不同階段、不同地點施工，建議因地制宜，徹底落實交維。

議員游淑慧也說，配套一定要到位，總要經歷黑暗後才能迎接光明，東環段是所有內科業者期盼多年的捷運路線，環狀線未來可將北士科與南港軟體園區、內湖科技園區串成科技廊帶。

