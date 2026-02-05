為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投燈會2/14登場 主燈造型亮相

    2026/02/05 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投九九峰氦氣球樂園12日起開放民眾預約入園。（南投縣府提供）

    南投九九峰氦氣球樂園12日起開放民眾預約入園。（南投縣府提供）

    南投燈會將於二月十四日至三月八日在南投縣會展中心舉行，縣府昨宣布今年燈會共設置十一個燈區，除飛馬造型的「凌光之翼」主燈外，還有「歡樂幻影馬戲團」馬年特色燈區，同時安排結合水舞秀的夢幻立體煙火劇場，讓民眾在新春期間可從白天一直遊逛到夜晚。

    夢幻立體煙火劇場 結合水舞秀

    縣府指出，主燈「凌光之翼」展翼飛馬造型，結合齒輪機械結構呼應馬年意象，呈現動態展演效果，並攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」推出專屬聯名燈區，尤其融入馬戲意象與大型童趣裝置所打造的「歡樂幻影馬戲團」燈區，營造出充滿想像力的奇幻空間，結合互動遊戲及旋轉木馬、摩天輪、海盜船等遊具，展現南投燈會嶄新風貌。

    此外，今年也在貓羅溪高灘地設置佔地兩公頃的花漾奇遇花海，同時推出聲、光、影像堆疊的三維水舞秀，結合多形式的立體煙火劇場，搭配知名音樂家范揚景創作的配樂，為遊客帶來極具震撼的聲光視聽饗宴，以及安排多場演唱會，邀請包括戴愛玲、安心亞、曾心梅、葉璦菱、潘越雲、李翊君及姑慕巴紹等知歌手輪番演出。

    草屯九九峰氦氣球樂園 12日開放預約

    縣府也宣布草屯九九峰氦氣球樂園，自十二日中午起開放遊客上網預約十七日至三月八日入園，讓遊客體驗從高空俯瞰九九峰壯麗山景，全程約十五分鐘，搭一趟氦氣球費用包括九十九元門票費共七九八元。

    南投燈會主燈「凌光之翼」造型採展翼飛馬設計，此為模型。（記者張協昇攝）

    南投燈會主燈「凌光之翼」造型採展翼飛馬設計，此為模型。（記者張協昇攝）

