    首頁 > 生活

    台中上元潮特展開幕 網羅全國23項民俗

    2026/02/05 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    文化部「上元潮」民俗特展開幕，仕女高舉「幸福」、「平安」燈籠為民眾祈福。（記者黃旭磊攝）

    新春期間在南區復興路文化資產園區展出

    文化部「上元潮」民俗特展在馬年春節前開幕，網羅全台廿三項上元節特色民俗活動，新春期間在台中市南區復興路文化資產園區展出，台中國家歌劇院也從大年初一（十七日）上午十一時半開始迎客，初一至大年初六推出「王功戰鼓舞獅」等活動，要陪民眾熱鬧過新年。

    遊客搶先體驗展區春牛開運

    「上元節民俗」被列為台灣非物質文化遺產潛力名錄，文化部文化資產局長陳濟民、中央研究院院士李豐楙等人，昨晚連袂參加「上元潮」特展開幕，展場華燈初上、紅色燈籠閃閃，表演仕女高舉「幸福」、「平安」燈籠為民眾祈福，不少遊客搶先體驗展區「春牛開運」，摸紅牛增添財運。

    陳濟民說，上元文化不僅是台灣傳統民俗，也結合創新思維成為時代風潮，特別選在夜幕低垂時點燈開展，邀請遊客走進展間，讓身心靈五感充分沉浸傳統民俗與當代科技激盪饗宴。

    展覽分為四大展區，「上元好年頭」介紹台南鹽水蜂炮、台東炮炸肉身寒單爺、苗栗後龍慈雲宮攻炮城、雲林崙背水汴頭跌（跋）米籮、嘉義新港奉天宮天上聖母元宵遶境，十四項經典民俗展現各地民間信仰能量，文化資產局強調，馬年新春大年初二（十八日）開始迎客，每天上午九點到傍晚五點歡迎參觀。

    國家歌劇院 初一至初六開館

    台中國家歌劇院則從大年初一開館，初一至大年初六推出「王功戰鼓舞獅」打頭陣、不間斷播映「NTT放映室—春節特映」，並規劃演出「新馬戲馬拉松」，藝術總監邱瑗說，過年只休小年夜及除夕，要陪民眾熱鬧過新年。

    國家歌劇院表示，歡慶十週年，特別用實木打造搖搖木馬，在大廳設置馬年拍照區，大年初一、初三由戰鼓舞獅迎賓，並為孩子們舉辦「小舞獅工作坊」，孩童可體驗舞獅操作，大年初二、四至初六，新馬戲歡樂聚眾，由虎劇團帶來花式溜溜球與花式扯鈴，街頭演出人氣王「Mimofatguy 小丑默劇劇場」也將和觀眾即興互動。

    不少遊客搶先摸紅牛增添財運。（記者黃旭磊攝）

