（雲林）等了13年 口湖總算有牙醫師駐診

牙醫師賴奕卲辭去台大雲林分院工作，每日往返二小時到口湖鄉衛生所常駐看診。（雲林縣衛生局提供）

雲林口湖鄉超過十三年沒牙醫師常駐診療，鄉民牙痛要舟車勞頓到附近鄉鎮，最遠要到斗六、虎尾，牙醫師賴奕卲辭去醫院工作，每天從斗六開車到口湖常駐看診，守護偏鄉民眾口腔健康的暖心舉動，令人敬佩又感動。

賴奕卲每天從斗六開車往返

賴奕卲是雲林人，回鄉在台大醫院雲林分院擔任牙醫師超過廿年，看診細心、有耐心，深得病患肯定及讚許，他發現許多偏鄉患者口腔問題都很嚴重才就醫，深究原因是當地沒有牙醫診所。

賴奕卲說，辭掉醫院工作在找新工作時，從雲林縣衛生局得知口湖衛生所在找常駐牙醫師，決定到口湖試試，上月廿九日報到，這幾天跟在巡迴醫療醫師診療時觀察，發現口湖老人、學童人數多，以舊假牙不舒服、齲齒問題為主，還有口腔衛生保健觀念需加強。

暖心守護偏鄉民眾口腔健康

賴奕卲表示，診間有診療椅、X光機，但器械不足還須準備，剛開始會以成人、學童口腔篩檢為主，等器械都到位再開始治療，急性疼痛先解決。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林有多個偏鄉沒有牙醫師，感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙科醫師到偏鄉服務彌補空缺，賴醫師到口湖偏鄉常駐看診，每天從斗六到口湖車程往返要兩小時，這份心念與行動令人敬佩。

