小黃公車運將黃明進 熟記長者就醫領藥

佳里區小黃公車駕駛黃明進（右）榮獲「特殊服務獎」。（記者楊金城攝）

公車女駕駛長曾惠妙 家族7人曾同時任職興南客運

佳里區小黃公車駕駛長黃明進，除日常接送乘客，並主動關懷失智症、行動不便及高齡長者，熟記其就醫、回診及領藥需求，耐心協助上下車與輪椅收放，甚至陪同等候至深夜，成為乘客最安心的依靠，不少長者預約指定。去年七月丹娜絲風災，黃明進主動準備餐食與飲用水送至長者家中，展現公共運輸「以人為本」的服務精神與溫度，榮獲「特殊服務獎」昨日接受表揚。

台南表揚好司機21人

台南市交通局昨天表揚大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛，提升公共運輸品質，推動「乘載幸福、點亮旅途」，市長黃偉哲藉表揚肯定第一線駕駛與業者長年投入服務的辛勞，也代表市民向公運英雄感謝。

獲獎者由業者、公會、工會推薦和民眾票選，有公車優良駕駛十三人、計程車優良駕駛七人及特殊服務獎一人，每人一萬二千元獎金為六都之最。年度評鑑績優客運和計程車業者計十三家。

黃會耐心陪等看診到深夜

除唯一榮獲「特殊服務獎」的佳里區小黃公車駕駛長黃明進展現公共運輸「以人為本」的服務精神與溫度。公車優良駕駛有的貼心主動協助懷孕乘客及長者搬運行李，耐心引導外籍旅客正確搭車，讓乘客在旅途中感受安心與關懷；也有駕駛長在車廂內即時處理性騷擾事件並通報警方，冷靜守護乘客安全。

主跑大台南公車玉井線的興南客運女駕駛長曾惠妙，家族中包括父親、伯父、叔父、舅舅、表哥等曾有多達七人同時期在興南客運擔任駕駛長，堪稱公車司機家族，現在上一輩退休，她依然熱愛公車駕駛工作，她說，能協助山區民眾搭車需求感到驕傲。

台南市交通局局長王銘德說，透過表揚肯定和鼓勵績優從業人員，且讓社會看見公運從業人員的專業價值，樹立優質服務典範。

女駕駛曾惠妙（右）家族中曾多達7人同時任公車司機。（記者楊金城攝）

