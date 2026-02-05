為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鳳山光之季」7日啟燈 8公尺主燈亮相

    2026/02/05 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    主燈「我愛鳳山」高8公尺、寬5.2公尺亮相。（記者陳文嬋攝）

    主燈「我愛鳳山」高8公尺、寬5.2公尺亮相。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山建城二三八年，「鳳山光之季」全長一．五公里佈設十座藝術燈、十處光環境開箱，主燈「我愛鳳山」高八公尺搶先亮相；台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光結合爆竹、煙花造型變化應援，從七日起持續到元宵節。

    「鳳山光之季」以大東濕地公園占地九公頃為主，佈設九座藝術燈、四處光環境，串聯中華街、協和路曹公圳一座藝術燈、六處光環境開箱，將於七日晚間六點啟燈，後續每晚五點起點亮鳳山。

    主燈「我愛鳳山」高八公尺、寬五．二公尺，以鳳山吉祥物鳳凰為主體，融入山形與水波意象，凸顯鳳山地景與曹公圳綿延不息。

    還有不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道，佈設長四十公尺星光大道；公園草地打造大型發光棒棒糖，搭配散落一地發光球。台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」設有一千多盞LED燈，與「鳳山光之季」相互輝映。

    值得一提的是，「鳳山拾光遊」七日下午三點從鳳山捷運站二號出口打頭陣，三百人將以創意裝扮巡水路，走訪平成砲台、曹公廟、鳳儀書院等景點，了解鳳山歷史；當天的啟燈晚會邀請藝人演出，還有食農暨文創市集等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播