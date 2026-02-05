「鳳山光之季」7日啟燈 8公尺主燈亮相

主燈「我愛鳳山」高8公尺、寬5.2公尺亮相。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山建城二三八年，「鳳山光之季」全長一．五公里佈設十座藝術燈、十處光環境開箱，主燈「我愛鳳山」高八公尺搶先亮相；台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光結合爆竹、煙花造型變化應援，從七日起持續到元宵節。

「鳳山光之季」以大東濕地公園占地九公頃為主，佈設九座藝術燈、四處光環境，串聯中華街、協和路曹公圳一座藝術燈、六處光環境開箱，將於七日晚間六點啟燈，後續每晚五點起點亮鳳山。

主燈「我愛鳳山」高八公尺、寬五．二公尺，以鳳山吉祥物鳳凰為主體，融入山形與水波意象，凸顯鳳山地景與曹公圳綿延不息。

還有不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道，佈設長四十公尺星光大道；公園草地打造大型發光棒棒糖，搭配散落一地發光球。台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」設有一千多盞LED燈，與「鳳山光之季」相互輝映。

值得一提的是，「鳳山拾光遊」七日下午三點從鳳山捷運站二號出口打頭陣，三百人將以創意裝扮巡水路，走訪平成砲台、曹公廟、鳳儀書院等景點，了解鳳山歷史；當天的啟燈晚會邀請藝人演出，還有食農暨文創市集等。

