為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11~12月發票中獎清冊出爐 幸運兒花6元外送費中千萬

    2026/02/05 05:30 記者鄭琪芳／台北報導
    根據財政部統計，2025年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎開出17張。（財政部提供）

    根據財政部統計，2025年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎開出17張。（財政部提供）

    去年十一、十二月統一發票中獎清冊出爐，根據財政部統計，本期統一發票千萬元特別獎開出十七張、二百萬元特獎開出二十張；其中，有位民眾在桃園市龜山區頂湖路Gogoro花十一元租共享機車，就抱走千萬大獎。財政部提醒，本期統一發票領獎期限為二月六日至五月五日，逾期將無法兌領。

    財政部賦稅署長宋秀玲指出，本期統一發票千萬元特別獎開出十七張，多數消費金額都不高，最高的是台北市內湖區舊宗路COSTCO花五九一三元買櫻桃、衣服等；另有UberEats外送費六元、桃園龜山區頂湖路Gogoro服務費十一元、台中市南屯區精誠路統一超商買泡麵二十三元、高雄市前金區中正四路小北百貨買紅標米酒四十五元都中千萬。

    此外，本期二百萬元特獎開出二十張，包括：桃園市中壢區中山路家家買生活百貨花十元買指甲剪、台中市大雅區雅潭路松柏飲料花二十五元買飲品、新東陽國道西螺門市花三十五元買飲料、台南市永康區永大路中油CPC花七十元加油、台中市西區市府路中華電信通話費七十五元等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播