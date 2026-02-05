11~12月發票中獎清冊出爐 幸運兒花6元外送費中千萬

根據財政部統計，2025年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎開出17張。（財政部提供）

去年十一、十二月統一發票中獎清冊出爐，根據財政部統計，本期統一發票千萬元特別獎開出十七張、二百萬元特獎開出二十張；其中，有位民眾在桃園市龜山區頂湖路Gogoro花十一元租共享機車，就抱走千萬大獎。財政部提醒，本期統一發票領獎期限為二月六日至五月五日，逾期將無法兌領。

財政部賦稅署長宋秀玲指出，本期統一發票千萬元特別獎開出十七張，多數消費金額都不高，最高的是台北市內湖區舊宗路COSTCO花五九一三元買櫻桃、衣服等；另有UberEats外送費六元、桃園龜山區頂湖路Gogoro服務費十一元、台中市南屯區精誠路統一超商買泡麵二十三元、高雄市前金區中正四路小北百貨買紅標米酒四十五元都中千萬。

此外，本期二百萬元特獎開出二十張，包括：桃園市中壢區中山路家家買生活百貨花十元買指甲剪、台中市大雅區雅潭路松柏飲料花二十五元買飲品、新東陽國道西螺門市花三十五元買飲料、台南市永康區永大路中油CPC花七十元加油、台中市西區市府路中華電信通話費七十五元等。

