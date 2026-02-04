台北鵝尾山水梯田 波斯菊搖曳

鵝尾山水梯田花海，近日進入最佳觀賞期。（北市大地處提供）

台北市政府工務局大地工程處與農業部農田水利署七星管理處攜手營造的鵝尾山水梯田花海，近日進入最佳觀賞期，層層梯田間綻放的粉白及橘黃波斯菊隨風搖曳，吸引不少市民與攝影愛好者前往踏青賞花。

大地處指出，鵝尾山水梯田位於士林區平等農業社區核心地帶，結合友善農業、生態保育與景觀營造，近年已成為陽明山地區深具特色的農村景點。沿著大地處設置的「稻浪棧橋」，民眾能穿梭於梯田之中飽覽花海，近距離感受自然風貌與農村生活的純樸魅力。

大地處表示，除波斯菊花海外，鄰近平菁街四二巷的知名景點「平菁街櫻花巷」櫻花也開始綻放，預告櫻花季即將登場。民眾可規劃從鵝尾山水梯田一路漫步前往櫻花巷，體驗春日賞花小旅行。同時呼籲遊客珍惜自然資源，切勿踐踏花田或破壞設施，讓美麗景致得以長久保存。

平等里里長徐明忠提醒，花季期間人潮逐漸增加，建議多加利用大眾運輸工具前往，並遵循現場動線與相關指示；可在捷運劍潭站或士林站搭乘三〇三號公車至「倫仔尾站」下車；或搭乘小十九號公車至「福德祠站」，步行約三分鐘可抵達鵝尾山水梯田，再依指標前往平菁街櫻花巷。

