    生活

    綠高市議員初選今登記 估7區民調

    2026/02/04 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    民進黨高市議員黨內初選今天開始領表、登記，至二月十日截止；根據目前表態情況，估算十一個選區裡有七區需民調，以前鎮小港區六搶三最激烈。

    目前表態人數超過提名人數的選區分別為三選區（岡山等六區）四搶三、四選區（左營楠梓）六搶四、六選區（旗津鼓山鹽埕）三搶二、七選區（三民）四搶三、九選區（鳳山）六搶五、十選區（前鎮小港）六搶三、十一選區（林園大寮）四搶三。

    一選區（大旗美九區）提兩席、二選區（路竹等五區）兩席、五選區（仁武等四區）四席、八選區（前金等三區）三席，因潛在參選者還未超過提名人數，原則上無須民調。

    綠營指出，領表、登記從二月四日到十日，期間可能有未表態者突然登記，也可能已表態者突然退出，仍有變數。

    可能需要民調的七個選區裡，以前鎮小港競爭最激烈，計畫提名三席、表態參選者有六人，包括現任兩位、新人四位；具民進黨籍的前北市勞動局長陳信瑜已表態參選，動向受矚。

    依照民進黨期程，二月十日登記截止後，協調至二月十三日截止，二月廿五日審查資格，三月二日至四月十日間啟動各區民調，必要時可展延一週，四月十五日公告提名名單。

