屏縣綠色運輸 恆春電動公車上路

屏東綠色交通轉型！十輛全電動公車即起恆春上路。（記者葉永騫攝）

屏東縣大眾運輸電動化邁入新里程，屏縣府向中央爭取七千萬元及地方加碼七百五十萬元，補助屏東客運加速汰換柴油公車，縣長周春米與屏東客運董事長郭子義昨共同宣布，即日起十輛全新電動巴士將投入恆春、墾丁地區共九條路線，推動觀光永續發展，讓屏東成為綠色運輸的一員。

10輛低地板公車 每部造價千萬

周春米表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳的任務邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」，鼓勵民間業者汰舊換新，提升民間投入綠色運輸、參與淨零轉型意願，電動車零排放、低噪音的特性，將為恆春半島的觀光帶來永續發展。

周春米指出，電動公車推行之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，縣府協助客運業者辦理停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施得以合法設置，解決業者最頭痛的用地取得問題，確保電力供應穩定且安全。

9條路線 觀光接駁、通學通勤

郭子義說，中央推動在二〇三〇年市區公車全面電動化，屏東客運引進十輛低地板電動公車，每部造價約一千萬元，在政府大力支持下，讓電動公車的拼圖從西部走廊延伸到恆春半島。

這十台電動公車行駛於恆春、墾丁地區共九條路線，涵蓋觀光接駁路線，以及通學通勤路線，兼顧旅遊接駁與在地通勤需求，提供遊客與居民更安靜、舒適且具品質感的乘車體驗。

鼓勵汰舊換新 訂定補助要點

屏東客運指出，電動公車每年行駛里程五十一．八萬公里，年減碳量可達二十五．九萬公斤，相當於種植二萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低五成。

縣府交通旅遊處表示，為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，縣府訂定鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點，引導客運業者汰換老舊車輛，逐步擴大電動公車服務範圍至全縣。

