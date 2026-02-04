月津港燈節2月7日登場 主燈「天馬獸」吸睛

2026月津港燈節2月7日登場，展區精彩可期。（記者王涵平攝）

京都藝術大學森岡厚次帶領學生創作 三大展區展出台、日、韓藝術家60組作品

二〇二六月津港燈節二月七日登場，今年以「儲存未來鹽水的想像︱雲端光景Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，來自台灣、日本、韓國等國五十組藝術家參與，展出六十組作品。

市府昨在鹽水區永成戲院舉辦月津港燈節宣傳記者會，宣布二月七日至三月八日在鹽水月津港親水公園展出。市長黃偉哲表示，月津港燈節自二〇一〇年月津港整治完成而誕生，今年邁入第十六屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌。

文化局指出，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。《天馬獸》由任教日本京都藝術大學的森岡厚次（Morioka Koji）帶領京都藝術大學學生共同製作，作品使用透光的日本和紙，創作融合日本傳統元素、自然題材與當代人文思維的立體雕塑作品。

作品橫跨光雕、互動藝術與新媒體

三大展區包括藝術燈區位於月津港親水公園水域，是燈節的核心區域。巷弄燈區結合鹽水「月之美術館」計畫，將藝術作品融入歷史街道、老屋與巷弄中。月津超新星則是專為扶植年輕世代與新銳藝術家所設置的徵件展區。

文化局長黃雅玲說，開幕啟燈晚會將於七日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。今年參展作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作，內容呼應鹽水蜂炮、信仰儀式與日常生活記憶，展現傳統文化在當代語境中的轉化與延續。

讓水面與藝術與歷史街區相互輝映

黃偉哲指出，今年燈節展期長達一個多月，與鹽水蜂炮的熱鬧動態形成不同層次的文化風貌，月津港燈節在水域展出的精彩作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有的文化深度與城市魅力，欣賞藝術的同時，也能在鹽水小鎮中慢活、沉澱心靈。

