竹縣「柑好過年」 週六日設百攤

「新竹縣柑桔故鄉—柑好過年 Hakka New Year」造勢宣傳。（記者黃美珠攝）

新竹縣昨天舉辦「高品質桶柑果品評鑑暨柑桔的故鄉」活動，為週六、日在縣府前廣場將登場的「新竹縣柑桔故鄉—柑好過年 Hakka New Year」造勢宣傳。桃園農改場副研究員羅國偉等三名評審一早針對一一〇點的參賽桶柑做評鑑，最後縣長楊文科宣布今年新竹縣「桶柑王」桂冠為農友曾五妹獲得，週末活動現場將公開表揚。

桶柑王評鑑 曾五妹勝出

羅國偉說，新竹縣農友栽種管理柑桔的技術成熟穩定，去年天候在桶柑成長期間又非常有利，今年新竹縣的桶柑品質都非常好，水分也比往年多，從參加評鑑的果品中極少看到有「乾米」現象的，平均糖度十度以上，最高還測得十三．二度，整體外觀「顏值」差距也非常細微。

「新竹縣柑桔故鄉—柑好過年」兩天活動，現場將集結一百攤各式年貨商品、美食、趣味活動競賽、年節傳統手作體驗等，其中光是柑桔就有廿三攤，縣內十二家農會、養豬協會也將有主題展出。

至於縣府文化局也將在週六（七日）早上十點，於縣府大廳舉辦「馬上幸福營豐年—竹縣春聯揮毫活動」，邀請十八名書法家在場揮毫送春聯，也可體驗年畫跟紅包袋拓印。

