竹北YouBike增建 520台電輔車到位

「竹北YouBike增建計畫」分期推動，五二〇台電輔車全數到位。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市公所投入總經費一．二二億元預算，推動「竹北YouBike增建計畫」綠色交通三支箭，市長鄭朝方昨天宣布首支箭「五二〇台E-Bike電輔車」全數到位，提前為城市建構更高效、節能的通勤與觀光路網，今年八月將朝「不分東西區—里里皆有站」的目標邁進。

竹北市公所表示，公所於二〇二三年提出的「竹北YouBike增建計畫」分三期推動，分別投入八千萬、一千萬及三千二百萬元預算。市長鄭朝方以「一〇〇站、五二〇台電輔車、一五〇〇柱」作為城市治理的三支箭，帶動竹北邁向綠色生活新時代。

目標1500柱完成1073柱

鄭朝方指出，竹北東西向橫跨十六公里，地形多元，市公所率先在全縣導入YouBike2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。現階段，第一箭：五二〇台電輔車已全數投入運作；第二箭：一五〇〇柱目標已完成一〇七三柱，進度超前；第三箭：一〇〇站目標已完成五一站，隨第三期計畫啟動將持續加密。

百站目標現已過半

鄭朝方表示，總規模達一．二二億元的預算採逐年編列方式，讓計畫穩健落地。目前電輔車已成為市民的使用首選，顯見團隊「提前部署、精準對焦需求」的策略成功。竹北市全市共卅一個里，另兩支箭預計今年八月完成，並朝「不分東西區—里里皆有站」目標邁進。

鄭朝方說，隨著YouBike路網日益完善，未來市民將能騎著電輔車，輕鬆將竹北的山湖海景致盡收眼底，勾勒出一幅減碳、健康、便利的城市生活地圖。

