為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北YouBike增建 520台電輔車到位

    2026/02/04 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    「竹北YouBike增建計畫」分期推動，五二〇台電輔車全數到位。（記者廖雪茹攝）

    「竹北YouBike增建計畫」分期推動，五二〇台電輔車全數到位。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所投入總經費一．二二億元預算，推動「竹北YouBike增建計畫」綠色交通三支箭，市長鄭朝方昨天宣布首支箭「五二〇台E-Bike電輔車」全數到位，提前為城市建構更高效、節能的通勤與觀光路網，今年八月將朝「不分東西區—里里皆有站」的目標邁進。

    竹北市公所表示，公所於二〇二三年提出的「竹北YouBike增建計畫」分三期推動，分別投入八千萬、一千萬及三千二百萬元預算。市長鄭朝方以「一〇〇站、五二〇台電輔車、一五〇〇柱」作為城市治理的三支箭，帶動竹北邁向綠色生活新時代。

    目標1500柱完成1073柱

    鄭朝方指出，竹北東西向橫跨十六公里，地形多元，市公所率先在全縣導入YouBike2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。現階段，第一箭：五二〇台電輔車已全數投入運作；第二箭：一五〇〇柱目標已完成一〇七三柱，進度超前；第三箭：一〇〇站目標已完成五一站，隨第三期計畫啟動將持續加密。

    百站目標現已過半

    鄭朝方表示，總規模達一．二二億元的預算採逐年編列方式，讓計畫穩健落地。目前電輔車已成為市民的使用首選，顯見團隊「提前部署、精準對焦需求」的策略成功。竹北市全市共卅一個里，另兩支箭預計今年八月完成，並朝「不分東西區—里里皆有站」目標邁進。

    鄭朝方說，隨著YouBike路網日益完善，未來市民將能騎著電輔車，輕鬆將竹北的山湖海景致盡收眼底，勾勒出一幅減碳、健康、便利的城市生活地圖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播