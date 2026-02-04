為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市年貨大街雙主場 好禮三重送

    2026/02/04 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園年貨大街雙主場即將開賣，主辦單位準備約十噸高麗菜將送出。 （桃園伴手禮協會提供）

    二〇二六桃園市年貨大街將於桃園藝文園區、中壢銀河廣場雙主場開賣，桃園伴手禮協會理事長林運鍾昨天表示，將推出好禮三重送吸引買氣，有iPhone17手機、烘烤爐、折疊拉桿購物車、桃園優質小禮品等獎項，消費滿額即可參加摸彩、扭蛋，不限金額可獲贈一顆高麗菜，回饋巿民也幫助菜農。

    摸彩、扭蛋、送高麗菜

    市府經濟發展局商業發展科長周智業說，今年攜手桃園伴手禮協會舉辦年貨大街，匯集在地小農、知名伴手禮與在地品牌，以產地直銷的優勢，為市民提供最齊全的年節購物選擇，桃園場二月六日至十五日在桃園藝文園區、中壢場二月十日至十四日於中壢銀河廣場進行。

    林運鍾表示，年貨大街好禮三重送活動，第一重「消費滿兩千元，可參加摸彩」，有機會抽中iPhone17手機、象印烘烤爐（中獎以一次為限）；第二重「消費滿一千元，可玩一次扭蛋」，有機會獲得折疊拉桿購物車（中獎以一次為限），或桃園知名優質小禮；第三重「不限金額，憑發票或收據一張，獲贈一顆四到五斤重的高麗菜」，天天從南部新鮮運送。

    林運鍾說，手機及烘烤爐抽獎，在集中桃園、中壢兩場年貨大街消費者投下的摸彩券後會天天封箱，二月十五日晚上八點於桃園場舞台開箱公開抽獎，折疊拉桿購物車則在桃園、中壢兩場隨扭隨送。

