為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花在彰化20年 3大亮點迎賓

    2026/02/04 05:30 記者張聰秋、湯世名／彰化報導
    今年「花在彰化」走春活動邁入第20年，溪州公園植栽花朵陸續吐露芬芳，過年來賞花正是時候。（彰化縣府提供）

    今年「花在彰化」走春活動邁入第20年，溪州公園植栽花朵陸續吐露芬芳，過年來賞花正是時候。（彰化縣府提供）

    全國春節走春品牌「花在彰化」今年邁入二十週年！彰化縣政府昨天舉辦記者會指出，今年以「花城時旅」為主題，強調視覺上的萬紫千紅，更融入了「時間」與「旅行」意涵，活動將從二月十七日至三月一日在溪州公園登場，縣長王惠美邀請國人一起來彰化賞花、逛市集、享受新春嘉年華！

    王惠美表示，今年活動三大亮點，繽紛的花卉饗宴，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；還有精彩的九大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，有「滿額送」及「兩倍券」等促銷活動。

    彰化市公所昨天推出「叩叩馬MONEY」超狂馬年小提燈；市長林世賢表示，將分三場次發放，第一場本月十日下午五點半點在慶安宮發放號碼牌，配合晚間「半線古城慶典之都︱點燈記者會」後發放一〇〇〇個；第二場十二日晚間六點在彰化市公所發放一〇〇〇個；第三場三月三日晚間六點在彰化藝術館發放一五〇〇個。彰化市春節市集期間每日更加碼推出「隱藏版黃金馬」小提燈。

    另外，花壇鄉金盾城隍廟將在十七日至二十一日舉辦博杯（擲筊）大賽，初賽只要到廟參香拜拜添香油錢五百元就可參加，最大獎是機車一輛，獎項相當豐富。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播