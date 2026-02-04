花在彰化20年 3大亮點迎賓

今年「花在彰化」走春活動邁入第20年，溪州公園植栽花朵陸續吐露芬芳，過年來賞花正是時候。（彰化縣府提供）

全國春節走春品牌「花在彰化」今年邁入二十週年！彰化縣政府昨天舉辦記者會指出，今年以「花城時旅」為主題，強調視覺上的萬紫千紅，更融入了「時間」與「旅行」意涵，活動將從二月十七日至三月一日在溪州公園登場，縣長王惠美邀請國人一起來彰化賞花、逛市集、享受新春嘉年華！

王惠美表示，今年活動三大亮點，繽紛的花卉饗宴，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；還有精彩的九大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，有「滿額送」及「兩倍券」等促銷活動。

請繼續往下閱讀...

彰化市公所昨天推出「叩叩馬MONEY」超狂馬年小提燈；市長林世賢表示，將分三場次發放，第一場本月十日下午五點半點在慶安宮發放號碼牌，配合晚間「半線古城慶典之都︱點燈記者會」後發放一〇〇〇個；第二場十二日晚間六點在彰化市公所發放一〇〇〇個；第三場三月三日晚間六點在彰化藝術館發放一五〇〇個。彰化市春節市集期間每日更加碼推出「隱藏版黃金馬」小提燈。

另外，花壇鄉金盾城隍廟將在十七日至二十一日舉辦博杯（擲筊）大賽，初賽只要到廟參香拜拜添香油錢五百元就可參加，最大獎是機車一輛，獎項相當豐富。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法