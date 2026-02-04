7米高金馬主燈 集集燈會亮相

南投集集燈會將在2月15日開跑，今年運用「氣膜藝術」，打造7公尺高的金馬主燈。（集集公所提供）

南投縣集集燈會將在二月十五日開跑，集集鎮公所今年運用「氣膜藝術」搭配光影，打造七公尺金馬主燈，火車站還有可愛石虎兄妹花燈，圓潤身形與靈動大眼萌翻天，由於上月集集火車站迎來復駛，民眾白天可搭支線火車到集集騎單車、嚐小吃，晚間再欣賞花燈，體驗在地小旅行。

集集鎮公所表示，燈會首度以「氣膜藝術」呈現花燈特色，集集火車站主燈區設有七公尺「金馬」主燈，有別於傳統的骨架繃布，此次運用氣膜燈技術，展現駿馬昂首前行姿態，象徵「馬到成功」吉祥寓意。

另在火車站周邊，還有以在地保育類動物石虎為主題，設計成超萌石虎兄妹的氣膜花燈，不論坐姿或趴在火車上，石虎兄妹圓潤身形加上大眼睛，都成為注目焦點，並盼傳達保育觀念。

公所說，今年副燈區在集集武昌宮，此次復刻八〇年代台灣日常場景，讓參觀民眾回憶童年，十五日開幕晚會，將送出總價值十五萬元的百項家電獎品，二月十七至廿一日（農曆初一至初五）還有天天送燈籠與免費接駁，燈會至三月三日。

