三蘆增建停車場 2座今、明年完工

96億建17座 7座已啟用 三重興華案4月完工

新北市三重、蘆洲區人口稠密，停車一位難求。交通局表示，自市長侯友宜上任以來，市府總計投入近九十六億元在三蘆推動十七座立體停車場興建，目前已有七座完工啟用、八座施工中，另有二座進入設計階段，總計可為三蘆新增五四二九格汽車位與四九〇三格機車位；其中，三重區興華公園地下停車場預計今年四月完工，蘆洲區長安立體停車場預計明年十月完工。

興華公園改善 增設人行道

交通局副局長曾招雄昨視察三重興華案與蘆洲長安案進度，他說，三重興華案經費約五．二億元，獲前瞻計畫補助一．五億元，市府停車管理基金自籌三．七億元；規劃為地下三層，可提供二〇八格汽車位，並同步進行地面層公園改善、人行道增設，兼顧停車和行人安全，工程進度已達九十六％。

蘆洲長安案經費約七．二億元，獲前瞻補助一．三億元，市府停管基金自籌五．九億元，將原機械式停車場改建為地下一層、地上八層的立體停車場，汽車位倍增至三八二格，一樓設置老人共餐活動空間，目前進度為七十五％。

蘆洲長安案 明年10月完工

交通局停車管理科長吳清哲說，新北市在侯友宜任內已興建一二一座停車場，包含廿七座立體停車場、九十四座平面停車場。

吳清哲指出，三蘆的十七座立體停車場，已啟用的有三重商工、公三七、重陽公園、興穀國小一期和二期、蘆洲永康公園、光榮國小；蘆洲湧蓮寺、長安立體、三重興華公園、三重玫瑰公園、三重信義公園、三重第二行政中心和三重段、光華段社宅共構停車場，將陸續於今、明年完工；五華國小、第二圖書館停車場進入規劃設計階段。

