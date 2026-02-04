汽車隔熱紙新規月底上路 違規沒改善恐註銷牌照

隔熱紙新規定，前擋玻璃透光率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，一般車輛後座玻璃無規範。（記者吳亮儀攝）

交通部去年公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，訂定汽車前擋風玻璃可見光透過率七十％以上、前側窗可見光透過率四十％以上，新制將在本月廿八日實施，屆時新領照的汽車需符合規定，違者逾期六個月以上不改善，會被註銷牌照。

228後領照汽車適用新制

隔熱紙新規定起因於行人安全考量，因許多汽車的前擋玻璃、前側窗透光率太低、駕駛看出去太暗，駕駛常因視線不良撞上行人。去年這項新指引上路後，引發許多駕駛抗議，認為台灣夏天太熱，透光率太高的隔熱紙很難隔熱，但交通部堅持行人安全、道路安全團體也極力要求，因此將隔熱紙的透光率規範法制化。

交通部在去年六月卅日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，期間多次與車商、業界溝通，以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。

公路局局長林福山說明，新制適用於「新車」，既有的車輛沒有納入新規定範圍，只有在今年二月廿八日以後領照的新車才要符合新規定。他指出，既有的一般車輛若想重新黏貼隔熱紙，也建議符合新標準。至於計程車及幼童專用車的隔熱紙標準略有不同，前擋七十％以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為四十％以上。

若黏貼不合格的隔熱紙，公路局各區監理所會要求限期改善並覆驗，違者依道路交通管理處罰條例第十七條規定，最高可罰一千八百元，逾期一個月以上者並吊扣牌照，逾期六個月以上者註銷牌照。

公路局統計，目前有卅九家業者申請合格報告，共計四六八款型號，已完成廿六家合格報告審核，共計三七八款型號。

由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角。（記者吳亮儀攝）

