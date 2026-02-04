為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投焚化爐選址名間茶鄉 陳駿季：不會輕易變更優良農地／自救會質疑選址不當 將影響下游用水與茶葉安全

    2026/02/04 05:30 記者楊媛婷、張協昇／綜合報導
    南投縣府規劃在國內最大產茶區名間鄉設置垃圾焚化爐，日前舉行二階環評範疇界定會議時，反對興建的鄉親與茶農激動下跪陳情。（資料照，記者劉濱銓）

    南投縣府將在茶葉原鄉名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，縣府日前舉行二階環評時，名間鄉民眾激烈下跪抗議，要求更改選址，農業部長陳駿季昨表示，該焚化爐預定地位於特定農業區，若要蓋焚化爐需變更農地，農業部未來會嚴格審查，不會讓優良農地輕易變更。

    7.5公頃地全在特定農業區

    南投縣府日前舉行名間鄉焚化爐二階環評，當地自救會質疑選址不當，將影響下游用水與茶葉安全，針對該選址，陳駿季昨表示，焚化爐選址地的面積約七．五公頃，完全位於特定農業區內，該地原屬國產署，之前由國產署移轉給南投縣府，依套圖顯示，預定設址地周遭都是商業用茶與精緻茶的產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，名間當地則是台灣最大的茶葉產區。

    「特定農業區」指經農業部會同相關機關，認定為優良農地或曾投資建設重大農業改良設施，為維持國家糧食安全、需特別保護而劃定之農地。

    陳駿季表示，超過一公頃的特定農業區若要變更就必須向農業部提出申請，南投縣政府興辦中的名間焚化爐面積超過一公頃，屆時必須向農業部申請農地變更，農業部會研究合理性、不可替代性等條件，做最好的把關，不會讓優良農地輕易變更。

    對農業部表態要嚴審農地變更，南投縣政府表示，正在興辦的「南投縣垃圾處理及再生能源中心」（焚化爐），面積約七．五公頃，佔全縣國土計畫中劃設的宜維護農地六．〇三萬公頃的〇．〇一二％，且縣府已委託台大植病系孫教授，透過熏氣專題試驗評估結果，顯示該能源中心營運後對周遭作物外觀及品質無顯著影響。將於完成審查提報農業部時，說明需要變更特定農業區土地原因和理由，爭取農業部同意。

    茶農憂心產業鏈毀於一旦

    茶農強調，任何污染疑慮都將直接衝擊名間茶葉品質、品牌信任與市場價格，對茶農而言，這不是「科學數據能不能證明安全」的問題，而是只要被貼上焚化爐產地標籤，整個產業就會被市場否定。

    南投縣名間焚化爐興建案大事紀

