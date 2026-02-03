全台最大彰化潮間帶 環團籲設國際級濕地

環團要求納入國際級重要濕地保護完整性濕地。（記者張聰秋攝）

昨天（二日）是國際濕地日，台灣濕地保育法上路滿十年，全台面積最大且最完整的彰化海岸潮間帶，十七年前即被評鑑全國第一，至今仍無國際級重要濕地身分，形同濕地保育史的恥辱，多個環保團體向彰化縣政府請願，籲請中央儘速劃設為國際級重要濕地，並成立專責管理單位。彰化縣政府農業處長郭至善表示，只要不影響在地漁民的日常與生計，縣府樂觀其成。

廿多人手持看板、高舉漁網與鏟子等謀生工具，高喊「保護彰化海岸、給我國際級濕地」。他們指出，彰化海岸從福興到大城的潮間帶，面積約一．一萬公頃、寬度超過六公里，是全台僅存最完整的泥灘地，生物產量全國最高，更有白海豚、大杓鷸及特有的海牛文化，有列入濕地保護的絕對必要條件。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽直言，過去少數支持開發的人持續向內政部反對，還有內政部不解民情，今年若再以沒共識為由拖延，將是台灣濕地保育史上最大恥辱。

至於劃為國際級濕地不能捕魚之說，環保聯盟總幹事施月英澄清說，劃設後船照走、魚照抓，漁民生計並不受影響，大家不要被謠言誤導。

彰化海岸從福興到大城的潮間帶，是目前全台僅存面積最大且最完整的泥灘地。（蔡嘉陽提供）

