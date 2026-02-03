地方議論 彰化謝家姊弟角力浮現

彰化議長謝典霖兩度「開箱」謝家位於溪州鄉的全新豪宅，曝光挑高籃球場、恆溫酒櫃等奢華設施，與天井造景宛如星際太空船的升降式平台，引發炫富等質疑聲浪，他雖強調是宛如「台北一般家庭」，地方政壇卻有諸多解讀，這座尚未入住的新宅攤在陽光下，豪宅已非重點，暴露出地方政治家族問題，也就是謝家「姊弟鬩牆」的家族內鬥浮上檯面，這才是重點。

對於兩度「開箱」之舉，地方政壇看法兩極，第一種看法，是謝典霖似乎不願現任立委的姊姊謝衣鳯改選縣長，另一見解是他親上火線對抗仇富，為自己打「富三代」的預防針，背後仍隱藏謝家姊弟爭權的角力戰。

地方藍營人士傳出，人稱「謝董」的謝家掌門人、三大有線公司董事長謝新隆夫婦，對於選縣長或拚議長連任，因牽涉地方勢力整合與派系平衡，可能尚未做出最終決定，然而，謝家姊弟卻先後對外表態，各自搶佔話語權。

謝衣鳯在未見家人陪同下，率先宣布爭取縣長，沒隔幾天，謝典霖也在議會表明要拚議長連任，卻衍生坊間「魚與熊掌兼得」的負面觀感。

選縣長、拚議長 姊弟立場明確

地方人士認為，姊弟各選縣長、拚議長，立場都相當明確，卻也讓家族抉擇浮上檯面，對於必須在地方勢力整合與派系平衡，還有家族政治能量佈局間，做到權衡取捨的「謝董」而言，這場姊弟角力才剛開始。

