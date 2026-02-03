台中學童喝牛奶或豆漿 23日開跑

為了小朋友的營養健康，台中市政府將於下學年度二月二十三日開始，每週一次，提供給公私立幼兒園及公立國小的小朋友們，一週一次牛奶或豆漿，由於是市府直接跟全市七大通路合作，市長盧秀燕昨天到7-ELEVEN門市，與小朋友們一同模擬領取，宣布從二月二十三日開學日起正式實施。

1週1次 到超商或超市領

盧秀燕表示，市府在下學期開學的第一天開始實施「台中有鈣讚計畫」，提供一週一次的牛奶或豆漿給公私立幼兒園及公立國小，將有二十四萬學童受惠，一年的經費二．八億元，小朋友只能當週領，不能隔週或者一個月一次領，可請家長及兄弟姊妹代領。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，將在下學期推動公私立幼兒園及公立國小一週喝一瓶鮮奶，但考慮到有些孩子有乳糖不耐症，因此，也可選豆漿，學童們可憑「 數位學生證」或「台中有鈣讚數位卡證」來領一瓶牛奶及豆漿，有十七種牛奶及十八種豆漿可選擇。

教育局進一步說明，學童可於每週一至週日，至配合的七大通路包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社的全台門市兌領每週一瓶乳品或豆漿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法