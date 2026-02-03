為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中學童喝牛奶或豆漿 23日開跑

    2026/02/03 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    為了小朋友的營養健康，台中市政府將於下學年度二月二十三日開始，每週一次，提供給公私立幼兒園及公立國小的小朋友們，一週一次牛奶或豆漿，由於是市府直接跟全市七大通路合作，市長盧秀燕昨天到7-ELEVEN門市，與小朋友們一同模擬領取，宣布從二月二十三日開學日起正式實施。

    1週1次 到超商或超市領

    盧秀燕表示，市府在下學期開學的第一天開始實施「台中有鈣讚計畫」，提供一週一次的牛奶或豆漿給公私立幼兒園及公立國小，將有二十四萬學童受惠，一年的經費二．八億元，小朋友只能當週領，不能隔週或者一個月一次領，可請家長及兄弟姊妹代領。

    教育局指出，將在下學期推動公私立幼兒園及公立國小一週喝一瓶鮮奶，但考慮到有些孩子有乳糖不耐症，因此，也可選豆漿，學童們可憑「 數位學生證」或「台中有鈣讚數位卡證」來領一瓶牛奶及豆漿，有十七種牛奶及十八種豆漿可選擇。

    教育局進一步說明，學童可於每週一至週日，至配合的七大通路包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社的全台門市兌領每週一瓶乳品或豆漿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播