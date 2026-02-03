頑童事件 議員批盧秀燕8年蓋不出演唱會場地

頑童首次站上台中洲際棒球場開唱，有民眾反應噪音擾人。（本色音樂提供）

盧表示技術上可控制 建議樂團管控聲量 議員：市府早該介入協調

頑童MJ116在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，卻引發民眾批噪音擾人，環保局連續兩天接獲超過五件檢舉，噪音管制標準超出限值，主唱瘦子對此表示抱歉，並表示「短期內不會再回來」，議員江肇國及陳雅惠等人痛批，盧秀燕八年任期蓋不出演唱會等級場地，台中再次痛失演唱會經濟，對此，新聞局長欒治誼只強調，「OGS」演唱會再次展現台中承辦大型演唱會專業量能。

連續2天演出 噪音檢舉逾5件

對此，台中市長盧秀燕昨只表示技術上是可控制，建議樂團管控聲量，議員則再批市府早就可以介入協調，市民高度期待文化盛事，結果卻讓歌手表示短期內不會再回來，真是台中的一大損失。

歌手稱短期不會再來 台中一大損失

頑童MJ116從一月三十一日起在台中洲際舉辦兩場演唱會，周遭居民投訴「重低音都飄到逢甲了」，主唱瘦子對鄰居感到非常抱歉，強調「短期內不會再回來」，引發場地不合格、擾鄰疑慮，環保局一日根據環保署噪音測量規範，測出室外風速超過五公尺規定限值，晚間九時，至民眾住宅處測出均能音量為七十三．一分貝，超過管制標準，當晚十時結束演唱前再測，認定噪音改善完成並未開單。

對此，市議員陳雅惠說，頑童演唱會投入高額製作，原是市民高度期待文化盛事，卻傳出重低音影響周邊生活圈，凸顯市府事前評估與溝通明顯不足，居民憂心漢神百貨營運後交通更亂，市府只會讓台中一次次錯失大型演出機會。

居民不滿 樂團卻步 歌迷失望

台中市議員江肇國說，洲際本來就不是舉辦大型演唱會最佳場地，不僅居民受到影響，也讓歌手、樂團卻步，歌迷更是沒有演唱會可看，導致三輸局面，問題根源在於市民等了八年，盧秀燕連一座小巨蛋都蓋不好。

江肇國強調，盧秀燕在卸任前又拋出「BOT超巨蛋」議題，用一個口號包裝另一個口號，使得市民為了看演唱會只好繼續南北奔波。

