為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水大停水補償 明起分批領取

    2026/02/03 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    去年底新北市淡水區因淡北道路工程挖損自來水管線，導致逾六萬戶停水多日，市府已完成二三三四件補償申請審核，昨天以簡訊通知，符合優先補償資格的民眾，二月四日起至十三日分批至公所領取補償，待第三方公正單位鑑定報告完成後，再依相關單位責任比例分攤，並協調台灣自來水公司辦理水費減免一個月，在後續帳單扣抵水費，用戶不須另外申請。

    新建工程處淡北工務所主任張哲銘指出，針對民眾基本民生用水需求，將購買水、馬達維修或更換，以及盥洗費等三項列為優先補償項目，審核作業已全數完成、發送簡訊通知，同步公告在市府、淡北道路及淡水區公所官網。

    張哲銘表示，符合優先補償資格的民眾，須依申請地址所屬里別，分別於二月四日至八日及二月九日至十三日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料及印章等文件，至公所填寫申請書領取補償；另提供郵寄方式，民眾可至淡北道路官網下載申請書，填妥後檢附匯款帳戶影本，二月十三日前以郵戳為憑寄至新工處辦理。

    張哲銘說，審核未通過常見原因包括資料填寫錯誤、水號不在台水公司提供的停水範圍，或申請項目非優先補償項目。針對優先補償項目以外的申請案，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計三月底完成鑑定後，再由應負責單位協調處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播