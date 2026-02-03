淡水大停水補償 明起分批領取

去年底新北市淡水區因淡北道路工程挖損自來水管線，導致逾六萬戶停水多日，市府已完成二三三四件補償申請審核，昨天以簡訊通知，符合優先補償資格的民眾，二月四日起至十三日分批至公所領取補償，待第三方公正單位鑑定報告完成後，再依相關單位責任比例分攤，並協調台灣自來水公司辦理水費減免一個月，在後續帳單扣抵水費，用戶不須另外申請。

新建工程處淡北工務所主任張哲銘指出，針對民眾基本民生用水需求，將購買水、馬達維修或更換，以及盥洗費等三項列為優先補償項目，審核作業已全數完成、發送簡訊通知，同步公告在市府、淡北道路及淡水區公所官網。

張哲銘表示，符合優先補償資格的民眾，須依申請地址所屬里別，分別於二月四日至八日及二月九日至十三日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料及印章等文件，至公所填寫申請書領取補償；另提供郵寄方式，民眾可至淡北道路官網下載申請書，填妥後檢附匯款帳戶影本，二月十三日前以郵戳為憑寄至新工處辦理。

張哲銘說，審核未通過常見原因包括資料填寫錯誤、水號不在台水公司提供的停水範圍，或申請項目非優先補償項目。針對優先補償項目以外的申請案，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計三月底完成鑑定後，再由應負責單位協調處理。

