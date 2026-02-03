為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北過年走春 景點公車加密、市區減班

    2026/02/03 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    春節連假期間，新北市觀光路線公車將機動加密班次，非觀光區公車則配合調整班次。（新北市交通局提供）

    春節連假期間，新北市觀光路線公車將機動加密班次，非觀光區公車則配合調整班次。（新北市交通局提供）

    春節將至，新北市熱門觀光景點預期將湧現走春與旅遊人潮，交通局表示，連假期間將針對九份、淡水、烏來、平溪等觀光路線機動加密公車班次；非觀光區公車則配合假期特性調整班次，提醒民眾出門前先查詢公車動態資訊。

    交通局運輸管理科科長許芫綺指出，春節期間將機動增班的路線包括淡水紅毛城、漁人碼頭一帶的紅廿六、天元宮專車及八七五；九份老街、黃金博物館周邊的七八八、八二七、八五六、九六五，以及觀光公車一七七、一七九；鶯歌新北市立美術館與陶瓷老街的七三一；烏來地區的八四九。

    還有三峽老街九八一、七〇二；深坑老街六六六；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的七九五；八里渡船頭七〇四、紅十三、紅廿二；金山老街八六二、八六三；萬里野柳地質公園與龜吼漁港七九〇、九五三，以及坪林茶業博物館的綠十二、九二三等路線，市府均已協調客運業者視人潮彈性增班、加派車輛。

    許芫綺表示，新北市其他市區公車將配合春節假期調整發車班次，新巴士則依各區狀況部分班次或全面停駛。棕、紅、綠、橘及藍線等捷運接駁公車，除夕與大年初一依假日班次減半行駛。

    重新觀光市集 揮毫送春聯

    另外，二重疏洪道重新觀光市集將於二月七日辦理「馬躍新北．翰墨迎春」書法名家揮毫活動，大年初一（十七日）上午九點半起有「財神到來送發財金」活動，每小時發送三百份發財金。

