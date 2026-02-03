送審近6年未核定 八里輕軌持續補件

八里輕軌規劃路線圖

可行性研究送審政院13次 中央認須串聯淡海輕軌二期 否則不具興建效益

新北市長侯友宜昨天出席八里區行動治理座談會，地方關心八里輕軌進度。捷運工程局表示，該案可行性研究自二〇二〇年獲交通部同意後送行政院審議，迄今歷時近六年、送審十三次仍未核定，主因是中央認為八里輕軌須與淡海輕軌第二期藍海線串聯，否則不具興建效益，市府將依中央審查意見補充資料，盼加速推動。

請繼續往下閱讀...

全長6公里 規劃7車站及1座駐車廠

捷運局指出，八里輕軌全長六公里，規劃七座車站及一座駐車廠，可行性研究報告二〇二〇年三月獲交通部同意後轉行政院審議，迄今已五年十個月，總計送審十三次，尚未獲中央核定。最近一次在二〇二五年十月十六日，依交通部函復審查意見修正後提報。

捷運局說明，中央函退八里輕軌可行性研究案，主因是認為八里輕軌須與淡海輕軌第二期藍海線串聯，若藍海線二期無法施作，將不具興建效益，新北市府應等待淡海輕軌二期修正計畫核定後再提報。

與淡海輕軌二期修正計畫 同步送審

捷運局表示，淡海輕軌二期原核定經費不足，經多次地方說明會與協調，形成老街段改走河岸的民意共識，修正內容已獲交通部同意，因此市府主張八里輕軌應與淡海輕軌二期修正計畫同步審查，去年十月十六日第十三次函報交通部轉行政院審議。

捷運局表示，八里輕軌路線起於淡海輕軌第二期V25站，共用淡海輕軌第二期路線，續行至中正、沙崙路口，左轉上淡江大橋跨越淡水河，隨八里端匝道轉往博物館路，行經十三行博物館，沿商港三路、南港一路過台六十四線快速道路，轉中山路三段設置端末站。

鄭宇恩促先完善公車先導路網 養運量

市議員鄭宇恩說，八里輕軌除了經過現有的十三行博物館，應積極推動已停業的八仙樂園周邊觀光軸帶。在輕軌計畫核定前，應透過完善的公車先導路網養成運量，盼市府完善可行性評估報告，爭取中央盡早核定。

五泰輕軌綜規送中央審查中 拚核定

另外，侯友宜出席五股區行動治理座談會指出，五泰輕軌已提報綜合規劃報告給中央，環評說明書也獲核准提報環評大會；五股交流道增設北出匝道去年底通車後，大幅緩解新五路壅塞，北入匝道預計明年十月完工，他盼「一棒接一棒」，把市政工作做好。

八里輕軌可行性研究送行政院審議，歷時近六年仍未核定，中央認為須串聯淡海輕軌二期，否則不具興建效益；圖為淡海輕軌。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法