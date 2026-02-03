為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    洪災捐款收據遭仿造 花蓮縣府籲檢舉

    2026/02/03 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害有來自各界愛心善款及物資，花蓮縣政府最近收到民眾拿著仿造的收據來查詢真偽。（花蓮縣府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害來自各界愛心善款及物資，花蓮縣政府近日接獲民眾查詢，有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，經查證後該收據為仿造，非由縣府開立，懷疑造假者另有不法意圖，提醒民眾勿輕信來路不明訊息，主動檢舉。

    警方︰恐是LINE投資詐騙

    縣警局刑警大隊也調查發現這是典型的LINE投資詐騙前奏，警方指出，研判詐騙集團透過LINE交友，利用花蓮災情全國高關注度，發展網路交友的詐騙劇本，用捐款假收據創造有錢、慈善的假人設來取信他人，接著再以投資或其他手段詐騙被害人，目前還未接獲有民眾因假善款收據受騙，呼籲民眾遇到可疑訊息仔細查證。

    縣府社會處指出，近日陸續接獲民眾來電詢問有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，遭仿造的捐款收據上有百萬捐款人等資訊，但經查證，收據是仿造縣府格式並非縣府開立，相關捐款資料在捐款管理系統中也查無紀錄。

    社會處表示，經檢視收據的流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與縣府「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符，並有經修改情形，與縣府實際捐款作業流程存在明顯差異。懷疑可能是想要利用假收據不當取信他人手法，並可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險。

