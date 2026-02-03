竹市評估鐵路高架 竹縣盼延伸竹北車站

新竹縣政府交通處表示，竹北8處橫交道路全無平交道，加上竹北車站已改建為跨站式站房，推動鐵路立體化的理由薄弱 。（記者廖雪茹攝）

新竹市政府正在辦理鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性差異研究，由於台鐵竹北車站周邊長期交通壅塞，中正東路陸橋拆除也提議多年，地方人士建議縣府透過跨縣市治理平台，讓此研究案延伸至竹北，重新評估竹北車站立體化的可行性，期有效改善車站周邊交通並活絡陸橋下商圈。

縣府交通處長姜禮仙表示，縣府曾於二〇二〇年辦理鐵路高架立體化可行性研究，該計畫無法通過交通部審查的兩個致命傷，一是缺乏立體化必要條件，交通部規定鐵路立體化主要是為了消除平交道。但竹北（鳳山溪至頭前溪）八處橫交道路都已經是地下道、箱涵或高架橋，全線無平交道。加上竹北車站已於二〇一三年改建為跨站式站房，因此推動鐵路高架化的理由相當薄弱 。

其次是財務自償率未達中央門檻，他指出竹縣財力級次屬第三級，依規定計畫自償率須達四．五％才能獲得中央補助。然經專業評估納入各種開發效益後，本案自償率僅二．三七％遠低於門檻，無法獲得補助 。

前竹北市民代表許育綸表示，「竹市鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性差異研究」去年底決標。竹北市雖沒有平交道，但豆子埔溪以北地區因竹北車站為平面，所穿越的中正東路陸橋不夠寬、三民路和福竹街地下道又不夠高，隨著車站周邊居民、旅客、上班族車流日趨成長，加上附近學區的接送車潮，造成鐵路兩側的道路天天塞車。

