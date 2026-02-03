桃園燈會3大展區 18米主燈曝光

桃園燈會主燈由設計師劉治良操刀設計、高18米的「飛馬躍桃園」。（擷取自凌濤臉書）

桃園市政府觀光旅遊局昨舉辦桃園燈會地方說明會，元宵燈會於二月廿五日登場至三月八日，為期十二天，在虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園三大展區登場，主燈樣式也提前曝光，由設計師劉治良操刀設計、高十八米的巨型「飛馬躍桃園」，並將於二月五日舉辦桃園燈會主燈暨小提燈亮相記者會。

市議員凌濤出席說明會後在臉書「開箱」桃園燈會指出，今年燈會桃園航空飛馬與台灣社群本土原創IP dtto friends都來了，將是一場科技與藝術的光影盛會。

凌濤說，三大必逛展區，包括「未來光域」結合光影與科技，規劃AR祈福抽籤、互動光效等，用聲音與光影對話；「森韻流域」走進森霧劇場，在水霧與香氣繚繞之中，體驗廢棄木材轉化的藝術之美；「dtto friends樂園」邀台灣社群原創IP來到桃園，絕對是親子放電、打卡拍照的首選勝地。

今年桃園燈會主燈樣式也隨之曝光，「飛馬耀桃園」主燈有十八公尺高，飛馬展開巨大雙翼的造型，隨著音樂與霧氣旋轉升起，象徵桃園啟航、邁向國際。

