桃園南門市場安置 南昌西街攤販抗議回不去

南昌西街攤販昨向議員李光達（前中）陳情，並舉牌抗議市府無視他們已在該處做生意數十年。（記者鄭淑婷攝）

批市府冷血 無視他們已存在數十年的事實 經發局：研議短期設攤方式

桃園市桃園區南門市場因火災燒毀大半，臨時市場重建完成後，緊鄰的南昌西街的攤販卻回不去！攤販除向市議員李光達陳情，昨天也在原擺攤處舉牌陳情，怒批市府處理安置過程冷血，無視他們已在該處做生意數十年的事實。

臨時市場完成 原公有市場攤商優先

對此，桃園市政府經濟發展局回應，臨時市場安置以原有公有市場攤商為主，考量周邊文化街、南昌東街、南昌西街攤販安置需求，新增的十九格攤位採抽籤方式分配，後續將檢視市場周邊及可利用空間，並評估以短期臨時設攤方式，以維持攤販生計，相關方案正在研議中。

新增19格攤位 提供市場外攤販抽籤

南門市場臨時市場已完工點交，除了就地安置原有的內攤攤商，市府另增加十九格攤位，提供原本在文化街、南昌東街、南昌西街等路段的攤販抽籤，僧多粥少下，南昌西街攤販幾乎都回不去，攤販回到原擺攤位置舉牌抗議「市府冰冷公文，不顧百姓生計」、「未善盡輔導攤商合法責任」、「抗議強制驅離、污名化攤商」，要求「原址安置、重啟協調」。

僧多粥少 攤販抗議市府不顧百姓生計

林姓攤販表示，他跟媽媽原本在市場賣魚維生，也都有繳交清潔費等費用，雖認同市府重建市場時改善環境，但政府應該要先照顧既有攤販，而不是趁此剝奪他們的生計；張姓攤販說，她在市場賣魚數十年，如今都七十多歲了，一把火燒掉市場，市府重建時卻把他們原有的位置重劃，再讓別人參與抽籤，她還有孫子要照顧，之後不知要怎麼生活。

李光達抨擊說，市府安置過程全然不重視市場攤販歷史脈絡，既然有心重建並安置攤商，應該要照顧原本就在此做生意數十年者，且攤位規劃明明可以多一點，而攤位抽籤更被質疑黑箱，抽籤當天甚至有攤販起身抗議。

經發局表示，災後即以優先安置原公有市場受災攤商為原則進行規劃，臨時市場攤位優先提供內攤攤商，至於南昌西街攤販屬市場外圍公有道路用地，並非市場建築範圍內的合法攤位，但安置時仍納入考量其長期實際設攤營業的事實，因此一併納入十九格臨時攤位抽籤，讓各路段攤販都有公平取得攤位的機會，抽籤過程公開透明並有政風人員在場，後續是否還有第二階段攤位，須視後續場地條件、公共安全及相關單位評估結果而定。

