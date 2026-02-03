苗栗春節敬老禮金1000元 明天發放

苗栗縣政府自二〇二四年起聯合縣內十八鄉鎮市公所，發放「苗栗縣敬老禮金」，在春節、端午及重陽等三大傳統節日前，各發放禮金一千元。隨著農曆春節腳步將近，縣府昨天宣布，今年春節敬老禮金將於明天（週三）匯入帳戶，讓長輩提前領「紅包」、過好年有，有十萬五千九百五十七位長輩受惠。

苗縣府社會處表示，凡去年一月一日（含）以前設籍苗栗縣且今年一月一日（含）以前年滿六十五歲以上長者或五十五歲以上原住民，每人將領到一千元。此次春節敬老禮金共計十萬五千九百五十七位長輩受惠，發放總金額一億五百九十五萬七千元。禮金發放以「直接匯款」為主，由各鄉鎮市公所執行撥款作業，長輩無須舟車勞頓即可領取。

社會處提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要，大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要則會顯示「春節禮金」。

社會處表示，有少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗（退匯）之情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發。

惟考量春節連假因素，現金補領期限延長至三月十六日截止，逾期將不再補發，請長輩務必留意時程。

