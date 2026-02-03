白沙屯媽進香4/12起駕 今年三媽逗陣行

爐主媽。（白沙屯拱天宮提供）

往年後龍山邊媽與白沙屯媽合轎作伴 今年增加爐主媽同轎

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程昨天出爐，白沙屯媽祖將於農曆二月廿六日（國曆四月十二日）深夜十一點五十五分登轎後旋即出發，展開八天七夜的進香之旅。往年，後龍鎮山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，今年將再增加一位好姊妹「爐主媽」同轎，成為三媽逗陣行。

3/11起開放報名 全程8天7夜

白沙屯拱天宮依循傳統，由值年爐主於昨天農曆十二月十五日下午一點擲筊請示媽祖聖意，決定今年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，雖昨天天冷飄雨，仍吸引不少信眾到場關心，各期程確定當下，現場都爆出熱烈歡呼。

經媽祖擇日完成，拱天宮管委會主委洪文華宣布，放頭旗為農曆二月廿三日廿三點廿分（國曆四月九日）、登轎為農曆二月廿六日廿三點五十五分（國曆四月十二日），登轎後旋即出發，到北港為農曆二月廿九日（國曆四月十六日）、進火為農曆三月一日零點十分（國曆四月十七日）、回宮為農曆三月四日（國曆四月廿日）十六點十分，全程八天七夜，並於農曆三月十五日（國曆五月一日）零點卅五分開爐。國曆三月十一日起四月九日開放進香報名。

往年，後龍山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，洪文華也宣布，今年將再增加「爐主媽」同轎一同進香。拱天宮管委會秘書林幸福說明，每年白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香，是白沙屯地區東西里、南北庄的共同盛事，因此經管委會討論，決定以白沙屯拱天宮媽祖信仰中心為出發點，擲筊決定恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，以維護白沙屯地區東西里、南北庄信仰平衡與和諧。

白沙屯媽祖將於農曆2月26日（國曆4月12日）深夜11點55分登轎後旋即出發，展開8天7夜的進香之旅。（資料照）

後龍山邊媽。（資料照）

