《台灣燈會》鄒族傳說燈區 光影演繹神話

台灣燈會鄒族傳說燈區宣傳會，鄒族夥伴跳「大圍舞」祈福。（記者蔡宗勳攝）

6米高「戰祭神樹」主燈結合3D動畫光影 Hamo天神降臨燈光秀

「二〇二六台灣燈會」將於三月三日至十五日在嘉義縣登場，多個特色燈區陸續亮相，昨天縣府舉行「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，現場以播放影片方式介紹策展主軸「神之境」，以及六公尺高「戰祭神樹」主燈結合科技3D動畫光影，加上天神降臨燈光秀、仿庫巴涼亭等鄒族五大文化聲光意象，邀請民眾走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，感受鄒族文化精神。

燈會期間 每晚安排跳大圍舞

台灣燈會除中央主燈區，縣府也設置十四個特色燈區，昨記者會由「鄒族傳說燈區」策展人、茶山國小退休校長鄭佩茜說明燈區特色，現場也播放宣傳影片介紹，縣長翁章梁、縣議員武清山、鄒族特富野與達邦兩社頭目等人手牽手跳「大圍舞」，展現鄒族傳統歌舞之美。

鄭佩茜表示，「鄒族傳說燈區」以「神之境」為策展主軸，透過光影敘事引導民眾走入鄒族神話情境，將Hamo天神降臨的傳說與光線美學結合，呈現原住民敬天愛土、不畏困難的靈魂能量。

鄭佩茜說，燈區多組作品具互動性，包括天神降臨的燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境、家屋影片欣賞等，讓民眾在燈區每個轉角看見原住民族的文化之美；六公尺高「戰祭神樹」主燈更結合科技3D動畫光影，成為一大亮點。

現場將烤全豬招待賞燈民眾

燈會期間，「鄒族傳說燈區」每晚六點五十分與七點廿五分，安排兩場鄒族樂團Live演出，帶領民眾一起跳「大圍舞」；完成舞蹈後，與貓頭鷹燈組拍照打卡，就能把每天限量三百份「鄒族平安卡」帶回家。武清山也預告現場將烤全豬招待賞燈民眾。

翁章梁表示，阿里山以自然景觀聞名，近年縣府持續推廣部落旅遊與文化體驗，讓更多人認識在地鄒族；而燈會是非常重要的城市行銷活動，能夠宣傳鄒族部落文化，也讓大家從燈會看見嘉縣的轉變。

台灣燈會鄒族傳說燈區宣傳會，公布六公尺高的「戰祭神樹」主燈意象。（嘉縣府提供）

