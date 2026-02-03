北門紅蔥頭搭虱目魚 春節前衝買氣

北門區特產紅蔥頭早蔥採收上市，農會辦活動衝刺銷售量。（記者楊金城攝）

紅蔥頭加上虱目魚觸動味蕾，台南北門區農會將在二月八日舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」農產行銷活動，端出紅蔥魚丸、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭、紅蔥乾拌麵、紅蔥肉燥飯、紅蔥虱目魚酥等美食，限量發送，也有紅蔥頭食譜教作，希望在農曆春節前衝高紅蔥頭銷量。

台南市紅蔥頭種植面積約一〇二〇公頃，全國第一，產區在安南、七股、北門及學甲，其中北門紅蔥頭面積約一五〇公頃，從一月至農曆年前是早蔥採收季，應付年節市場需求，加工為主的晚蔥在年後採收。

北門區農會說，台南紅蔥頭從去年九月以來，因少雨高溫，產量約減少四成，早蔥產季又碰上盤商去年的紅蔥頭存貨多，導致本期收購意願低，出價收購也只有在一台斤廿元上下，不少蔥農忍痛賣掉。

另外，北門虱目魚養殖超過一千公頃，雖然是產季尾聲，目前產地價仍有一台斤六十元，農會家政班媽媽以紅蔥虱目魚酥研發出紅蔥魚丸、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等美食，八日安排紅蔥頭植物染、蔥香雪Q餅DIY、紅蔥美食教作，並有剪蔥體驗、青農農產市集，衝高北門農漁產春節前買氣。

