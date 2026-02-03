新營波光節 夢境小精靈引領療癒旅程

新營波光節兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，將引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟療癒的感官旅程。（記者王涵平攝）

2月7日至3月8日 天鵝湖公園登場

「新營波光節」二月七日至三月八日在新營天鵝湖公園登場，有籌畫月津港燈節經驗的禹禹藝術工作室指出，今年首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒的感官旅程。

新營波光節今年以「藝術與土地共生」為核心，策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉本屆展覽主題「光之夢」，將打造更好的聲光藝術。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，今年以擁有三〇〇年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，展區規劃七件主題作品。

國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

八日晚間開幕，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營十一家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層的人文風景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法