    首頁 > 生活

    與日企合作 500日客6月訪澎湖花火節

    2026/02/03 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    澎湖縣政府為拓展國際觀光客源，近年來積極赴日與日本觀光業界，並偕同工商策進會、文化局及相關公協會辦理旅遊推廣活動，主打「台灣的夏威夷」包裝行銷澎湖，今年「澎湖國際海上花火節」將首度有五百名日本遊客跨海體驗。

    今年日本知名旅遊業者日本阪急交通社將以企業贊助方式參與「澎湖國際海上花火節」，並規劃辦理企業主題之夜，成為花火節首個海外企業合作案例。日本阪急六月四日帶領五百名日本旅客至澎湖實地體驗花火節盛況，展現澎湖對日觀光推廣的成果；另據日方表示，上半年還規劃至少十團日本旅客至澎湖從事觀光旅遊。

    上半年規劃至少10團

    澎湖縣政府指出，「澎湖國際海上花火節」已成為台灣最具代表性的觀光活動之一，並連續多年獲得交通部觀光署台灣觀光雙年曆國際級活動評鑑認可，不僅帶動澎湖整體觀光發展，也逐步建構成為結合觀光、文化與城市品牌行銷的重要平台。

    今年的「澎湖國際海上花火節」主會場設於馬公觀音亭園區，將於四月二十日及二十七日率先舉辦兩場試放場次，並於五月四日正式開幕，一路延續至八月二十五日。根據澎湖縣政府規劃，花火節不僅是一場煙火展演，更是整合觀光行銷、城市品牌與產業合作的平台。

