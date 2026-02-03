輕軌日均運量成長率 高雄展覽館站奪冠

高雄輕軌去年日均運量成長率，C8高雄展覽館站居冠。（記者王榮祥攝）

第2至第5名全在大順路段 多為學校、醫院 成為最有潛力路段

高雄環狀輕軌去年每日平均運量成長率前五名車站大洗牌，與前年的前五名完全不同，除冠軍C8高雄展覽館站外，成長率第二到第五名全部在大順路段。

去年總運量破1300萬人次 運量增幅逾6％

高雄環狀輕軌全長廿二．一公里、設卅八站，去年總運量破一千三百萬人次，日均運量達三萬六千餘人次，運量增幅逾六％，多項數據均刷新紀錄。

高雄捷運公司彙整去年環狀輕軌各站日均運量成長率，前五名與前年前五名完全不同，分別為C8高雄展覽館站廿七．四％、C29樹德家商站廿六％．C31聖功醫院站廿五．九％、C28高雄高工站廿五％、C26大順民族站十八．三％。

除了成長率居冠的高雄展覽館站，其他四站都在最後啟用的大順路段上，從原先屢遭抗爭、一度停擺，還遭譏為「移動路障」，到如今成為最有潛力的一段，輕軌大順路段堪稱「鹹魚翻身」。

展覽館活動多、星光水岸公園試營運加持

高捷公司分析，高雄展覽館站去年日均運量成長率竄升，研判與展覽館活動多，及去年星光水岸公園試營運、馬戲團活動吸引爆滿人潮等原因有關，每天平均運量七五二人次，雖比成長率次高的樹德家商站一四七九人次還少，但運量的大幅成長令人印象深刻。

高捷公司進一步觀察，成長率第二到第四名的車站，很明顯與學校、醫院有關，加上車站周邊住戶搭乘輕軌代步的意願越來越高，推升個別車站的成長率。

搭輕軌到樹德家商的學生指出，輕軌雖然速度慢一點，但時間固定、不會塞車、離學校也不遠，搭乘幾個月已習慣了；從聖功醫院站搭輕軌的林先生表示，常搭輕軌去美術館或壽山（鼓山站）運動，感覺很方便，身邊很多長輩也習慣搭輕軌就醫，不必再仰賴家人陪伴。

高雄輕軌去年日均運量成長率，第二名是C29樹德家商站。 （記者王榮祥攝）

高雄輕軌運量成長前5名車站

