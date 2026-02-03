為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    草鴞林邊溪畔育雛 台灣最南端紀錄

    2026/02/03 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    研究團隊記錄幼鳥身體數據。 （林保署提供）

    研究團隊記錄幼鳥身體數據。 （林保署提供）

    草鴞是台灣唯一在草叢築巢的貓頭鷹，但棲地遭人為開發及破碎化，已屬瀕危保育類動物，不過，近期傳來好消息，農業部林業及自然保育署委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所進行研究計畫，在林邊溪流域發現新的族群聚落，是全台灣最南端的珍貴紀錄。

    在冬季枯黃的草生地上，身披淺棕色絨毛的草鴞幼鳥完美融入地景，若非親鳥「飛上枝頭」，難得在這片看似不佳的棲地現身，屏科大野保所助理教授洪孝宇的研究團隊，近期於林邊溪流域觀測到身上有黃褐羽色的草鴞亞成雌鳥，在草生地築巢並成功繁殖育雛。

    洪孝宇說，草鴞主要以白茅草作為繁殖的優勢草地，不過，因訪談曾有耆老表示曾目擊草鴞出沒，經架設棲架及自動相機後真的記錄到有亞成鳥飛上棲架，他們繼續尋找，果然發現巢穴，是目前已知台灣最南端的繁殖觀測案例。

    洪孝宇指出，草鴞產卵的白茅草地，常見草原遮擋，地形通常不易被人發現，他們費了九牛二虎之力才找到巢，當時發現有四顆蛋，但因白茅數量少，旁邊又是大量的外來種香澤蘭群生地，疑似生存環境不佳，最後僅剩兩隻幼雛，突顯草鴞在棲地選擇與生命週期上的強大適應力。

    研究團隊透過4G自動相機即時遠端監測草鴞育雛。 （林保署提供）

    研究團隊透過4G自動相機即時遠端監測草鴞育雛。 （林保署提供）

