    恆春文化中心劇場館 村上隆、草間彌生作品進駐

    2026/02/03 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春文化中心劇場館引進國際藝術大師村上隆的作品。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春文化中心劇場館引進國際藝術大師村上隆的作品。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春半島的藝文氣息再升級！去年底正式啟用的恆春文化中心劇場館，近期成為不少遊客與在地居民的「打卡」新熱點。屏東縣政府文化處引進國際藝術大師村上隆、草間彌生的經典作品，讓民眾不必遠赴日本，在國境之南就能近距離感受大師級藝術魅力，劇場館空間宛如變身為一座「國境之南美術館」。

    國境之南 感受大師魅力

    恆春文化中心劇場館，首先映入眼簾的是大師草間彌生最具代表性的「點點南瓜」與高跟鞋主題作品，強烈的視覺張力與當代美學，在恆春明媚的陽光襯托下，展現出不同於大城市的生命力。而當代藝術巨擘村上隆著名的「琳派風格」版畫與雕塑，則以其繽紛色彩與簡約的建築空間進行對話，為簡練的場館注入一股活潑的藝術靈魂。

    集結屏東在地藝術家作品

    屏東縣政府文化處指出，劇場館不僅提供專業的表演場域，更致力於典藏多元藝術創作。除了兩位日本國際大師，此次也集結屏東在地頂尖藝術家伊誕．巴瓦瓦隆的木刻版畫，曾琬婷運用水晶押花打造空間裝置以及張書瑋的台灣大理石雕塑。

    館內共計十三組作品，從平面版畫、水晶押花到大理石雕塑，種類多元。文化處表示，這些作品分布在場館的廊道與角落，目的就是希望藝術能與生活自然交會，讓觀眾在欣賞表演的空檔，也能在轉角處遇見藝術驚喜。

    文化處強調，恆春文化中心緊鄰承載百年記憶的「東門古城」，地理位置特殊。建築外觀由台、日建築師聯手打造，巧妙融合當代美學與恆春在地的環境意象。這座建築不只是表演場地及文藝核心，更與古城門相互輝映，形成一場「歷史與現代」的跨時空對話。

    恆春文化中心劇場館引進國際藝術大師草間彌生的作品。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春文化中心劇場館引進國際藝術大師草間彌生的作品。 （記者蔡宗憲攝）

