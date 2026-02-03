國道下月再啟用3處動態地磅站 逃磅罰9萬

交通部高速公路局表示，3月1日起，將啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處9萬罰鍰。（高公局提供）

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，交通部高速公路局宣布三月起，將再啟用國一員林北向、新營北向及國三龍潭南向等三處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處九萬罰鍰。

國道主線設3道門架

高公局交通管理組科長李佳訓表示，目前已經在國一汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國三樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等十三處地磅站建置動態地磅系統。

請繼續往下閱讀...

李佳訓說明，主線篩選式動態地磅是在國道主線設置三道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第一道門架時，動態地磅、車牌辨識系統可以記錄車號及車輛總重，若為明顯未超載車輛的車號，會顯示於第二道門架，該車輛就不需要進入地磅站過磅。

李佳訓解釋，若車號未顯示，表示該車有疑似超載情形，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅；若出現逃磅行為，第三道門架會記錄下逃磅車輛影像畫面，高公局會再將違規證據提供國道公路警察局，並依「道路交通管理處罰條例」第廿九之二條第四項規定予以舉發，可處新台幣九萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法