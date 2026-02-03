為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國道下月再啟用3處動態地磅站 逃磅罰9萬

    2026/02/03 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    交通部高速公路局表示，3月1日起，將啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處9萬罰鍰。（高公局提供）

    交通部高速公路局表示，3月1日起，將啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處9萬罰鍰。（高公局提供）

    為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，交通部高速公路局宣布三月起，將再啟用國一員林北向、新營北向及國三龍潭南向等三處地磅站的動態地磅系統，若有逃磅情形可處九萬罰鍰。

    國道主線設3道門架

    高公局交通管理組科長李佳訓表示，目前已經在國一汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國三樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等十三處地磅站建置動態地磅系統。

    李佳訓說明，主線篩選式動態地磅是在國道主線設置三道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第一道門架時，動態地磅、車牌辨識系統可以記錄車號及車輛總重，若為明顯未超載車輛的車號，會顯示於第二道門架，該車輛就不需要進入地磅站過磅。

    李佳訓解釋，若車號未顯示，表示該車有疑似超載情形，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅；若出現逃磅行為，第三道門架會記錄下逃磅車輛影像畫面，高公局會再將違規證據提供國道公路警察局，並依「道路交通管理處罰條例」第廿九之二條第四項規定予以舉發，可處新台幣九萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播