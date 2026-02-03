中國空污來襲 南部橘色提醒持續到週五

中國境外污染物昨隨大陸冷氣團南下，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。 （資料照，記者陳彥廷攝）

中國山東到上海一帶昨出現明顯霾害，環境部表示，境外污染物隨大陸冷氣團南下，昨傍晚影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通到橘色等級，中部以北區域今午後可能趨緩，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。

根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部表示，中國上海至山東一帶昨PM2.5小時濃度每立方公尺約七十到一百八十微克，並且持續累積污染物，隨大陸冷氣團南下，境外污染物昨傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺卅到五十微克。

中部以北空品午後好轉

環境部表示，這次境外污染物的污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，東北風將會讓污染物往南移動，預計今午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至二月六日，待七日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

環境部提醒，民眾外出時應做好防護如配戴口罩等，或隨時留意空品變化。

