為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中國空污來襲 南部橘色提醒持續到週五

    2026/02/03 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    中國境外污染物昨隨大陸冷氣團南下，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。 （資料照，記者陳彥廷攝）

    中國境外污染物昨隨大陸冷氣團南下，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。 （資料照，記者陳彥廷攝）

    中國山東到上海一帶昨出現明顯霾害，環境部表示，境外污染物隨大陸冷氣團南下，昨傍晚影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通到橘色等級，中部以北區域今午後可能趨緩，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。

    根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部表示，中國上海至山東一帶昨PM2.5小時濃度每立方公尺約七十到一百八十微克，並且持續累積污染物，隨大陸冷氣團南下，境外污染物昨傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺卅到五十微克。

    中部以北空品午後好轉

    環境部表示，這次境外污染物的污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，東北風將會讓污染物往南移動，預計今午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至二月六日，待七日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

    環境部提醒，民眾外出時應做好防護如配戴口罩等，或隨時留意空品變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播