吳誠文：評量廢除論文篇數 讓研究更貼近社會需求

國科會主委吳誠文表示，各大專院校不該以論文發表數量為唯一評鑑標準。（記者楊媛婷攝）

為能多元評量學者研究貢獻方式，國科會去年十月起廢除計畫成果報告量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數，讓學者可透過更多面向說明研究成果，包含取得專利等應用評估，國科會主委吳誠文盼大學也能不要再以論文發表數做唯一評比依據，但不強求。

吳誠文去年在大學校長會議時提及，大學不應只以學者發表論文數量作為唯一評量標準，應有更多元方式，卻被部分人士誤解為國科會不鼓勵學者發表論文，吳誠文昨開記者會再度說明，強調為讓研究可更貼近社會需求，該會近年持續調整研究計畫補助與審查機制，鼓勵計畫主持人重視研究原創性、成果擴散效應及其對學術社群與社會的實質貢獻，而非僅以論文發表篇數等量化指標作為主要評量依據，並在去年十月廢除研究計畫成果報告中的量化成果量表。

吳誠文表示，不再要求填寫發表論文篇數等項目，改由研究人員從多元面向說明研究成果貢獻，是希望可促進研究方向與目標優化，除重視學術品質與原創性外，亦涵蓋多元面向實質貢獻，包括促成領域內重大發現或突破、回應並解決實務問題、培育專業研究與技術人才、協助產業技術發展所產生具體效益，以及推動學術社群交流之相關作為。

吳誠文強調，若大學僅用論文數量看研究的貢獻，確實是丟臉，全球頂尖學研機構也不會依照論文發表數頒發獎金，認為透過多元評價方式，才是尊重學術自由。

針對不少機構會以大學發表論文數量排名，吳誠文表示，這類排名是商業運作機制，好的大學不需依靠排名，認為要回歸本質，對外界的誤解他表示不會委屈，只是覺得部分批評的學者很奇怪，但也對所有批評概括承受，也尊重各大學作法。

