大考中心閱卷評分說明會／國寫「愛的迫降」 多點理性思考可提高分數

大考中心昨公布今年大學學測非選擇題閱卷評分標準。（記者陳逸寬攝）

大學學測非選題不只考國文與英文，也在考怎麼看世界。今年學測國文寫作題目引用韓劇「愛的迫降」，要考生說明女主角拒吃同行小豬、卻能接受吃魚的理由，也以幾米插圖入題，考寫人際之間隔閡，皆引發熱烈討論。

大考中心昨舉辦閱卷評分原則說明會，國寫閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明指出，寫作貼近生活好發揮，但很難使用「模版套路」，考生多顯示理性思考能力，分數估可能提高一點。

請繼續往下閱讀...

至於被質疑與北北基模考題相似，陳昌明強調重點是寫作要能回應題幹，鑑別度是核心關鍵。

大考中心主任張新仁表示，公開非選題評分原則，除讓考生了解外，也希望協助教師掌握考試真正重視的能力方向。

陳昌明指出，第一大題以「愛的迫降」情節引題，結合文本對「臉」的倫理意涵，要求考生說明理由，並舉生活中選擇逃避或承擔的事例，表達看法與省思，考生作答多元，不少人以街友、吃素、動物差別待遇等生活經驗進行倫理思辨。

幾米插圖 9成以親子關係作答

陳昌明表示，第二大題以幾米插畫為素材，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，思考人際間情感互動，約九成考生以親子關係作答，有考生寫父親連他上高中都不知道，但在看到父親彎腰搬貨工作辛苦，而有不同的體悟；少數考生著墨於同學心結，另有人寫愛情，較偏離題意、拿高分較不易。

英寫多數考生從生活經驗發揮

此外，英文閱卷召集人、政治大學英文系教授賴惠玲表示，中譯英題型與近年相同，英文作文採引導式寫作，考生必須依寵物在人們生活中角色主題寫作，多數考生從陪伴、情緒支持等生活經驗發揮，延伸討論少子化、人口結構或動物保護議題，寵物類型或場景為何並不設限，但字數明顯不足會扣一分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法