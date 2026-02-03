自由日日Shoot》農民走私中國禽流感疫苗 防檢署：病毒重組恐傳人

劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。 （雲林地檢署提供）

國內目前並未核准禽流感疫苗輸入與使用，防檢署提醒，使用非法禽流感疫苗，不僅觸法，還可能會進一步造成疫病傳播，甚至導致禽流感病毒重組，讓禽流感畜傳人風險增加，呼籲千萬不要使用來源不明的疫苗。

大多透過小三通輸入

防檢署與雲林地檢、海巡署等去年七月在雲林查獲上千瓶非法禽流感疫苗，農業部防檢署副署長傅學理表示，目前查獲的非法疫苗都是自中國透過小三通輸入，指出這些疫苗因為不合法，來源、製造資訊與過程等都不明，若貿然施打在禽畜身上，不僅無法發揮防護效果，反而可能導致疫病傳播。

傅學理進一步說明，施打非法禽流感疫苗後，雞隻身上的抗原還可能導致與候鳥帶來的禽流感病毒彼此重組，最後讓病毒突變，甚至讓禽傳人的風險增加，呼籲農民絕對不要使用非法疫苗，也不要相信施打疫苗就會讓雞隻獲得保護力等說法，而應注意禽場的生物安全防治並落實人車管制。

今年已有7場染疫

隨候鳥南遷北返，每年九月到隔年三月都是我國禽流感疫病的風險期，每年一到二月更是疫情高峰期，自去年九月迄今，國內發生禽流感疫情的案場累計有十一例，發生在今年的有七例，其中疫情比較嚴重案例為台中豐原蛋雞場發生禽流感疫情，導致一千七百多隻雞死亡，剩下五千多隻雞也於一月二十九日全數撲殺，二月一日完成全場清空作業，銷毀雞蛋三七五公斤、飼料及墊料約六萬六千公斤，並同步完成場內外及周邊道路全面消毒，阻絕病毒擴散風險。

若發生疫情，在案場周遭一公里內的禽場都會主動監測，一到三公里的禽場則展開健康訪視，豐原蛋雞場爆發禽流感疫情後，案場一公里內的其他養雞場檢測都是陰性，三公里內的禽場健康訪視後良好。

劉男（著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方昨偵查終結將他起訴。（雲林地檢署提供）

