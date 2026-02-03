打擊兒少性影像剝削 衛福部8月啟動網路巡查／兒少性剝削案件7年增2.2倍、影像申訴2年翻8倍

為阻止兒少性影像在網路流竄，衛福部保護司正進行主動巡查系統開發，預計今年8月啟動為期1年的試營運。示意圖。（資料照，新北社會局提供）

民間團體公布去年台灣十大情感關係與性教育新聞，以「兒少性剝削案件七年增二．二倍、影像申訴二年翻八倍」居首；衛福部保護司司長郭彩榕表示，正在開發主動巡查系統，預計在今年八月啟動為期一年的試營運，透過新科技主動巡查網路，並在發現疑似兒少性影像內容時，將資訊提供給衛福部性影像處理中心，採取審慎的判斷與處置。

多半被信任的人誘導自拍

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會與國教行動聯盟昨舉行記者會指出，去年台灣十大情感關係與性教育新聞，包括教練性侵猥褻卅二童重判四六四年、台灣每年墮胎數逾卅萬等事件上榜，其中最受關注的事件為「兒少性剝削案件七年增二．二倍，影像申訴二年翻八倍」。國教盟理事長王瀚陽認為，性剝削已全面由實體轉向數位空間，許多影像並非偷拍，而是來自被信任關係中的誘導自拍。

醫師：要教孩子懂得拒絕

精神科醫師楊聰財指出，加害者常利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控，而傳統教育過於聚焦生理知識，卻忽略「情感辨識」與「關係風險」，要教孩子「懂得拒絕」，能辨識情感操控與關係風險。

民團呼籲，性教育不只是生理知識，而是關於尊嚴、權力、責任與價值的教育，唯有把預防做在前端，才能讓孩子在第一次被要求時，就有說「不」的力量，也有被相信與被保護的空間。

郭彩榕指出，截至去年底，性影像中心接獲兒少性影像相關檢舉計二八九九網址數，成人計三六九二網址數，下架率超過九成，為進一步阻止兒少性影像在網路流竄，「兒童及少年性剝削防制條例」已授權中央主管機關運用科技，於網路主動巡查涉及兒少性影像犯罪嫌疑情事，衛福部自去年八月起已委託業者開發相關系統。

郭彩榕表示，系統開發時間預計一年，預估今年八月可以展開為期一年的試營運，在主動巡查的過程中，由專業人員進行檢視與調整，以利後續正式運作。

郭彩榕強調，主動巡查系統上線後，就等同於「檢舉人」的角色，在發現存在兒少性影像疑慮的內容時，會將資訊提供給衛福部性影像處理中心，並進入後續的處理程序，採取如影像下架、封網等作為。

