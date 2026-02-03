迪化街年貨大街禁菸玩假的 藍綠白都批

迪化街年貨大街開放式抽菸區外觀像是小型溫室，以透明帆布覆蓋，周圍有綠籬包圍。（記者蔡愷恆攝）

研考會稱法令不允許設密閉吸菸室 挨轟甩鍋中央

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，但徒步需十五分鐘，不少民眾聚集在禁菸範圍內的巷尾吸菸，也未見勸導取締，挨轟禁菸「玩假的」。研考會主委殷瑋昨稱，想仿日本大阪路邊放有濾煙設施的貨櫃當密閉吸菸室，不過中央法令不允許；議員則批評，法規限制非新制，宣布重大政策前應有配套措施，而非喊出後裝傻甩鍋，放任中央跟地方對立。

請繼續往下閱讀...

吸菸區須走15分鐘 癮君子巷弄、人行道吸菸

記者昨實地走訪，年貨大街雖有許多人員舉牌宣導禁止抽菸，但無清楚標示何處可以抽菸，部分民眾就近在禁菸範圍的巷弄內或禁菸區外人行道抽菸，也有零星從年貨大街大老遠走到大稻埕碼頭旁吸菸區解癮，外觀像是小型溫室，以透明帆布覆蓋，周圍有綠籬包圍。

殷瑋表示，市府想仿日本大阪在路邊放有濾煙設施的貨櫃當密閉吸菸室，但「菸害防制法」不允許，去函中央卻獲回覆「四面密閉，就是室內，不能吸菸」，除非是旅館、商場、夜店、酒吧等公共消費場所，可設獨立空調跟獨立隔間的吸菸室，才能在室內吸菸，因此年貨大街是在堤外規劃吸菸區，也擬於台北燈節雙展區規劃禁菸。他認為，對法律的詮釋這麼硬，會讓市府在推動的過程中，失去和民眾溝通的選項，不過，不論法令有無調整空間，都會透過完善的配套跟規劃，達成無菸城市的目標。

法規限制非新制 宣布重大政策應循序推動

民進黨籍議員顏若芳說，中央法規吸菸區限制並非新制，蔣萬安在宣布重大政策後，卻無循序推動的配套措施、再次裝傻甩鍋中央，不要以為千錯萬錯都是中央的錯，卻毫無自省能力，沒有擔當的惡習再不改，非市民之福。

民眾黨籍議員陳宥丞直言，落實無菸城市非一朝一夕，溝通及執法遇到困難是必然，蔣市府試辦前應充分溝通，互踢皮球的口水大可不必。

國民黨籍議員柳采葳提到，人潮高度聚集的場域設置禁菸區不能只靠一紙公告，同步盤點周邊是否需要合理、合法的吸菸空間，避免把問題丟回街角巷弄。

《吸菸有害健康》

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法