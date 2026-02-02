馬文君埔里莊園 曾被爆低價租國有地

馬文君承租國有土地，裡面有兩層樓的木屋。（蔡銘軒提供）

國民黨彰化縣議長謝典霖近日開箱謝家豪宅，並強調自己住家就如同台北一般人的家庭，引發輿論譁然；同黨南投縣立委馬文君的住家，兩年多前也被爆低價租用國有土地，就能坐享埔里鎮的七百坪豪華莊園，當時也掀起軒然大波。

馬文君住家位在埔里鎮，環境鬧中取靜，生活機能良好，聯外交通方便，建物為兩層樓木屋，房屋立面的對稱拱型窗戶，更為建築增添歐風，木屋外觀維持良好，土地坪數近四十坪，四周被超過三層樓高的樹林包圍，最外層則是圍繞高牆，家園佔地七百坪，猶如森林中的莊園。

不過，馬文君的歐式木屋，兩年多前遭爆料是違建，甚至被批每月繳六千四百元租金，就能坐享七百坪森林莊園，引發特權質疑，當時馬文君回應，房屋是繼承父親馬榮吉所建木屋，土地多年來都向國產署合法承租，並依國有財產法，以及國有非公用不動產出租管理辦法繳納租金，屬都市計畫內農地，並非耕地，至於周圍的樹木，也是早年就栽種。

馬曾說︰30年木屋 不是豪宅

她強調，木屋則是存在超過卅年的既有建物，是很老的木造房屋，也未再更動或擴建，按稅捐機關認定價值已不到十萬元，根本不是豪宅。

