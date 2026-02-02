為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬文君埔里莊園 曾被爆低價租國有地

    2026/02/02 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    馬文君承租國有土地，裡面有兩層樓的木屋。（蔡銘軒提供）

    馬文君承租國有土地，裡面有兩層樓的木屋。（蔡銘軒提供）

    國民黨彰化縣議長謝典霖近日開箱謝家豪宅，並強調自己住家就如同台北一般人的家庭，引發輿論譁然；同黨南投縣立委馬文君的住家，兩年多前也被爆低價租用國有土地，就能坐享埔里鎮的七百坪豪華莊園，當時也掀起軒然大波。

    馬文君住家位在埔里鎮，環境鬧中取靜，生活機能良好，聯外交通方便，建物為兩層樓木屋，房屋立面的對稱拱型窗戶，更為建築增添歐風，木屋外觀維持良好，土地坪數近四十坪，四周被超過三層樓高的樹林包圍，最外層則是圍繞高牆，家園佔地七百坪，猶如森林中的莊園。

    不過，馬文君的歐式木屋，兩年多前遭爆料是違建，甚至被批每月繳六千四百元租金，就能坐享七百坪森林莊園，引發特權質疑，當時馬文君回應，房屋是繼承父親馬榮吉所建木屋，土地多年來都向國產署合法承租，並依國有財產法，以及國有非公用不動產出租管理辦法繳納租金，屬都市計畫內農地，並非耕地，至於周圍的樹木，也是早年就栽種。

    馬曾說︰30年木屋 不是豪宅

    她強調，木屋則是存在超過卅年的既有建物，是很老的木造房屋，也未再更動或擴建，按稅捐機關認定價值已不到十萬元，根本不是豪宅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播